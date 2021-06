▲COMPLET▲ Charlie Jazz Festival : Brad Mehldau Solo + Jî Drû Domaine de Fontblanche, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Vitrolles.

▲COMPLET▲ Charlie Jazz Festival : Brad Mehldau Solo + Jî Drû

Domaine de Fontblanche, le vendredi 2 juillet à 20:30

BRAD MEHLDAU SOLO Évènement ! Considéré à juste titre par le New York Times comme le « pianiste de jazz le plus influent de ces vingt dernières années », Brad Mehldau foulera les planches du Charlie Jazz Festival pour un récital en solo exceptionnel. Un grand moment d’émotion en perspective avec celui qui incarne une des voix les plus lyriques du piano jazz contemporain. Ce caméléon de la musique reflète à la perfection l’essence de l’exploration jazz, l’élégance classique et l’allure pop. Un jazz en mouvement perpétuel, où la technique s’efface devant une inventivité et une liberté époustouflante. Un pianiste hors normes qui transforme ses performances aux répertoires éclectiques et parfaitement équilibrés en voyages émotionnels, entre douceur et fièvre. Brad Mehldau : piano – JÎ DRÛ WESTERN Acteur indispensable de la scène jazz actuelle, Jî Drû, flûtiste de caractère, sideman inspiré, producteur et arrangeur, signe un premier projet sous son nom, raffiné, expressif et onirique : « Western ». Un conte vibrant à l’atmosphère distincte où se succède des balades poétiques intimistes et rêveuses, des transes suspendues et des tempêtes rythmiques au groove hypnotique. Une épopée collective et individuelle où les volutes de flûtes et le chant de Jî Drû rencontrent les sons enchanteurs des claviers Rhodes d’Armel Dupas, la voix lyrique et envoûtante de Sandra Nkaké et les rythmes inventifs du batteur Mathieu Penot. Un jazz métissé, moderne et épuré, plein de poésie et de révolte, pour un quartet dont on n’a pas fini de parler… Jî Drû : flûtes, voix Armel Dupas : Rhodes, basses analogiques Mathieu Penot : batterie, percussions Sandra Nkaké : textures, voix, senza – INFOS PRATIQUES Vendredi 2 juillet 20h30 > Brad Mehldau solo 23h > JÎ Drû – Western – TARIFS Tarif plein : 26€ Tarif réduit : 23€ Tarif – de 25 ans : 19€ Tarif – de 12 ans : gratuit Pass 2 soirs : 45€ Pass 3 soirs : 65€ Pass 4 soirs : 80€ Les tarifs sont indiqués hors commissions pratiquées par les réseaux de billetterie. Le tarif réduit s’applique, sur présentation d’un justificatif, aux bénéficiaires de minimas sociaux, aux étudiants, aux adhérents de Charlie Jazz, aux adhérents de l’AJMI (Avignon), aux adhérents du Cri du Port (Marseille) aux adhérents du Petit Duc (Aix-en-Provence), aux adhérents du Salon de Musique (Salon-de-Provence), aux élèves des conservatoires de musique et aux groupes de plus de 10 personnes. Les billets ne sont ni échangeables, ni remboursables sauf en cas d’annulation ou d’un changement de programme. Réserver => [https://bit.ly/31Q1Z0l](https://bit.ly/31Q1Z0l)

de 19,99 à 26,99€ / gratuit pour les – de 12 ans

Domaine de Fontblanche Allée des artistes, 13127 vitrolles Vitrolles Bouches-du-Rhône



2021-07-02T20:30:00 2021-07-02T23:59:00