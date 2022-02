▲▲ANNULÉ▲▲ JAM@INTER L’intermediaire Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

L’intermediaire, le mardi 1 février à 21:00

Cette semaine, Samy Zouari revient à la charge avec Ezequiel Celada aux sax/clarinette, Max Briard on drums. Ca va chauffer. Les 3 musiciens se sont rencontrés lors d’un colloque d’ornithologie, et donc sur la trace du fameux Bird, ont pris la décision de former un groupe de jazz-swing, bien décidé à remuer les codes du genre. Venez nombreuxsexses, avec votre plus beau masque et votre passpass. PAF: 4€ SiTuPeux

4€

L'intermediaire 63 Place Jean Jaurès, 13006 Marseille

2022-02-01T21:00:00 2022-02-01T23:59:00

