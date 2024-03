▬▬ GROOVER DISCOVER #7 | 05.04.24 | La REcyclerie x Groover Obsessions x Le Bruit qui court ▬▬ La REcyclerie Paris, vendredi 5 avril 2024.

Le vendredi 05 avril 2024

de 19h00 à 23h55

.Public adultes. gratuit

Groover Obsessions, la REcyclerie & le collectif Bruit qui Court présentent le nouveau rendez-vous des voix qui groovent et qui grondent, le premier vendredi de chaque mois, à la Recyclerie.

Le concept ? Faire découvrir et faire grandir ensemble les jeunes pousses de l’écologie et de la musique qui éclaireront demain.

Par la rencontre d’activistes et de jeunes artistes émergent·es, Groover Discover réinvente la question militante, dans une dimension festive et musicale pour construire ensemble de nouveaux vécus à travers des hymnes vivants et résonnants.

Les recettes de cet évènement seront en partie reversées au collectif Bruit qui Court et à Fracas.

Fracas est un média papier, numérique et audiovisuel consacré à l’écologie, ses enjeux, ses luttes, ses courants de pensée. Sur un modèle de Société coopérative de production (Scop), iels défendent un journalisme engagé, politique, radical et indépendant.

Prends ta place (GRATUIT) : https://bit.ly/GrooverDiscover7

Vendredi 05 avril | 19h – 2h

La REcyclerie, Métro Porte de Clignancourt

Pour cette édition, on te fait découvrir Josie, Clovis, Sasha, Tallou, Ra-fal et Sancho & Pancho (DJ SET)

▬▬ LINE-UP ▬▬

Josie (Pop)

Après deux albums sortis chez Universal sous le nom d’Elisa Jo, josie a saisi l’importance de se saisir elle-même de sa force et de sa créativité. Un nouveau nom pour un nouveau projet qui oscille entre sonorités pops urbaines, voix soul et sons groovy. On y entend la douceur, la chaleur, les rêveries, les moments intimes et les mots crus.

: https://youtu.be/jO2ZiVzkBKg?si=0RP58EDFwK05EbmL

: https://www.instagram.com/josieexperience/

Sasha Slide (Pop Néo)

: https://youtu.be/AHP2r_vz1GE?si=Ss0cChDCVal6TsBi

: https://www.instagram.com/nicesashanice/

Tallou (Urban Pop)

Tallou est une artiste de soul expérimentale qui trouve son inspiration dans les sonorités hip-hop. Sa musicalité se démarque et pose une nouvelle empreinte soul façonnée par la scène rap, elle glisse avec élégance des instrus parfois pop, dance, R&B ou bien hip-hop. Tout est une question d’équilibre entre des couleurs et des sentiments.

: https://youtu.be/OE-QCY4M7KA?si=GUomldiu7qsyQ7gn

: https://www.instagram.com/tallouu

Ra-fal (Rap)

Passionné très jeune par le rap, il se confronte à d’autres rappeurs à l’occasion de duels de MC. C’est à cette époque qu’il adopte le pseudonyme de Rafaluchiwa qu’il réduira par la suite par Ra-fal. Dans ses choix musicaux, son flow, ses textes et sa vie sont d’une maturité étonnante. Une palette musicale aux mille couleurs, des émotions d’un rap conscient et générationnel qui impose un style d’une grande richesse.

: https://youtu.be/xAOAURJSsKM?si=nypR54mUp2Tinsaj

: https://www.instagram.com/rafal.jukai

DJ SET : Sancho & Pancho (Funk/Afrobeat/Dancehall)Sancho & Pancho est un duo de DJ, un collectif et un label. Le collectif organise les événements les plus fous de la capitale dans des lieux emblématiques comme le Chinois, Le Petit Bain, La Machine du Moulin Rouge…. Sancho & Pancho joue essentiellement une musique mondiale et moderne (Baile Funk, Dancehall, Shatta, Afrobeat, Batida, Dembow, Bouyon…). Inspiré par les esthétiques musicales les plus radicales, les plus festives et les plus dansantes, Sancho & Pancho n’aspire qu’à faire respecter leur devise : Condamné à faire suer.

: https://youtu.be/Dwj8ZfZnLeM?si=M3CUNWdfl4xjxmPH

: https://www.instagram.com/sancho.pancho.radio

▬▬ À propos de Groover & Groover Obsessions ▬▬

Groover réinvente la promotion musicale. Sur [www.groover.co](http://www.groover.co/), les artistes et leurs représentant.e.s envoient directement leurs morceaux à des médias, radios, labels de façon simple et abordable, en étant assurés d’être écoutés, de recevoir des retours et gagner en visibilité !Groover Obsessions est l’accélérateur d’artistes lancé par Groover, un accompagnement sur-mesure, en continu, adapté aux artistes les plus prometteurs repérés sur Groover. Déjà +150 artistes soigneusement sélectionné.e.s à découvrir sur https://obsessions.groover.co

▬▬ À propos de la REcyclerie ▬▬

La REcyclerie est une ancienne gare de la Petite Ceinture de Paris, réhabilitée en 2014 en tiers-lieu qui sensibilise toute l’année à l’éco-responsabilité, de manière positive et non culpabilisante. Ce lieu de Sinny&Ooko repose sur 4 piliers : une programmation éco-culturelle de 300 événements par an, un atelier de réparation de petit électroménager, une ferme urbaine de 1000m2 et un café-cantine labellisé 3 écotables.

C’est où ? 83 boulevard Ornano 75018 Paris

Comment venir ?

Métro : Ligne 4 arrêt Porte de Clignancourt

Tram : T3 arrêt Porte de Clignancourt

Bus : 85 et 56

Vélib : Station N° 18032 Face 59, rue Belliard

Les horaires de la REcyclerie

Vendredi : 8:00 – 02:00

Samedi : 11:00 – 02:00

Dimanche : 11:00 – 22:00

Accessibilité

Cet événement est accessible aux personnes à mobilité réduite car il se situe dans la Salle des Pas Perdus située au rez-de-chaussée de la REcyclerie, vous pourrez également accéder à la terrasse.

Les équipes de la REcyclerie sont sensibilisées à l’accueil de personnes sourdes et mal voyantes. Elles disposent également d’outils pour faciliter la communication. N’hésitez pas à les solliciter pour que des solutions confortables soient mises en place.

PS : Nous savons qu’il est toujours possible de s’améliorer en ce qui concerne l’accessibilité, et nous sommes ouvert·es à vos suggestions. Si vous rencontrez des difficultés dans nos locaux, n’hésitez pas à nous en faire part pour que nous puissions y remédier.

contact@larecyclerie.com

La REcyclerie 83, boulevard Ornano 75018

Groover Obsession Groover Discover 7