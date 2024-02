▬▬ GROOVER DISCOVER #6 | 01.03.24 | La REcyclerie x Groover Obsessions x Le Bruit qui court ▬▬ La REcyclerie Paris, vendredi 1 mars 2024.

Le vendredi 01 mars 2024

de 19h00 à 02h00

.Tout public. Jusqu’à 83 ans. gratuit

Groover Discover, la REcyclerie & le collectif Bruit qui Court présentent le nouveau rendez-vous des voix qui groovent et qui grondent, le premier vendredi de chaque mois, à la REcyclerie

Le concept ? Faire découvrir et grandir ensemble les jeunes pousses de l’écologie et de la musique qui éclaireront demain !

Par la rencontre d’activistes et de jeunes artistes émergent·es, Groover Discover réinvente la question militante, dans une dimension festive et musicale pour construire ensemble de nouveaux vécus à travers des hymnes vivants et résonnants.

Pour cette édition, on te fait découvrir NUMAH, Clovis, PEKA, White N et un DJ SET de Josephine

Prends ta place (GRATUIT) : https://bit.ly/GrooverDiscover6

La REcyclerie, Métro Porte de Clignancourt

01.03.24 | 19h – 02h

Les recettes de cet évènement seront en partie reversées à l’association Magma | Cheminer dans les luttes et au collectif Bruit qui Court

▬▬ LINE-UP ▬▬

NUMAH (RnB/HIP-HOP)

Armée de poésie française et de toplines anglaises, NUMAH donne vie à ses songes et fait danser les mots. Auteure, compositrice et interprète, elle oscille entre R&B, Hip-Hop et Chanson Française. Un mélange décomplexé qui donne un nouveau souffle à la Pop Française. Son premier EP, Encore un peu, sort en décembre 2022.

https://www.youtube.com/watch?v=tONM4g_uk20

https://www.instagram.com/numah__/

Clovis (RAP)

Passé par l’exigeante maison Mains d’Œuvres aux côtés de Gaël Faye pendant un an lors du Levi’s Music Project, Clovis finit 5e du concours de freestyle organisé par Le Règlement (plus de 1500 participants). Il trouve son inspiration dans les paroles justes d’Oxmo Puccino, de L’or du commun mais aussi dans la musicalité brumeuse de Bashung et Jazzy Bazz.

https://www.youtube.com/watch?v=-skv7EvRolw

https://www.instagram.com/clovis.jv/?hl=fr

PEKA (RAP)

PEKA, de son vrai nom Paul Basset, est un rappeur de 25 ans originaire de Meaux. Après sept années de travail collectif, de rigueur et de persévérance, il est tant pour lui de lancer sa carrière individuelle afin de partager son identité, sa vision du monde et ses états d’âmes. À la fois mélancolique et prospectif, PEKA raconte ses perceptions et son besoin de tracer sa voie dans ses textes. La volonté d’être indépendant le pousse à créer, développer et contrôler sa direction artistique.

https://www.youtube.com/watch?v=Ih6uFUudISk

https://www.instagram.com/peka.tplm/?hl=fr

White N (RAP)

Après son passage dans Nouvelle école et une performance remarquée sur Planète Rap, White N est de retour pour montrer qu’il doit se battre deux fois plus que les autres. Authentique, il ne joue aucun rôle et rappe la vraie vie.

https://www.youtube.com/watch?v=oTzlrC-CWnA

https://www.instagram.com/white.n.real/?hl=fr

DJ SET : Josephine

https://www.instagram.com/camouflajjj

▬▬ À propos de Groover & Groover Obsessions ▬▬

Groover réinvente la promotion musicale. Sur [www.groover.co](http://www.groover.co/), les artistes et leurs représentant.e.s envoient directement leurs morceaux à des médias, radios, labels de façon simple et abordable, en étant assurés d’être écoutés, de recevoir des retours et gagner en visibilité !

Groover Obsessions est l’accélérateur d’artistes lancé par Groover, un accompagnement sur-mesure, en continu, adapté aux artistes les plus prometteurs repérés sur Groover. Déjà +150 artistes soigneusement sélectionné.e.s à découvrir sur https://obsessions.groover.co

▬▬ À propos de La REcyclerie ▬▬

La REcyclerie est une ancienne gare de la Petite Ceinture de Paris, réhabilitée en 2014 en tiers-lieu qui sensibilise toute l’année à l’éco-responsabilité, de manière positive et non culpabilisante. Ce lieu de Sinny&Ooko repose sur 4 piliers : une programmation éco-culturelle de 300 événements par an, un atelier de réparation de petit électroménager, une ferme urbaine de 1000m2 et un café-cantine labellisé 3 écotables.

La REcyclerie 83, Boulevard Ornano 75018

Contact : https://bit.ly/GrooverDiscover6

Groover Obsessions Groover Discover #6