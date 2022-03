⋰Archipel #9 – Zürcher, Contrechamps, Kokcharova, Caillet, Poret, Whirled Music, et plus Salle communale de Plainpalais, 9 avril 2022, Genève.

⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ 12h-19h, Hors les murs – Jardin de la Villa Freundler Passage de Saint-François 4 Gwen Rouger (FR) _Caravane_, performance pianistique pour un·e unique spectateur·trice (2017) Un concert dans l’intimité d’une caravane. On la trouve dans un petit parc, sous un arbre. On y rentre seul·e. A l’intérieur, la pianiste nous attend et nous accueille. Le véhicule, symbole du voyage, de la liberté de mouvement et des grands espaces – mais aussi du manque de moyens, de la vie nomade et du rejet de la société – crée les conditions d’une expérience forte et poétique. Les sons de l’instrument se mêlent aux sons de l’environnement, pour créer une dramaturgie laissée à l’imagination de la personne spectatrice. _Caravane_, dans son apparente simplicité, évoque l’humilité nécessaire à la notion de découverte. Gratuit, réservation en ligne. Autres dates : 10 avril Plus d’infos : [[https://2022.archipel.org/fr/program/caravane-2022](https://2022.archipel.org/fr/program/caravane-2022)](https://2022.archipel.org/fr/program/caravane-2022) ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ 13h30-17h, 17h, Salle de jeux Atelier …Entends-tu les murs murmurer ? suivi du concert de l’atelier Atelier de construction de haut-parleurs, une proposition de Veronika Klaus. Créer et souder une machine électronique capable de transformer les sons, puis partir à leur recherche. Quelles sonorités peut-on découvrir à la maison communale de Plainpalais ? Comment les entend-on à travers la machine-qui-transforme-les-sons ? Les bruits, les voix, la musique et même les murs y résonnent. En fin d’atelier, à 17h, une présentation collective prend la forme d’un court concert. Dès 10 ans. Max. 10 participant·es par atelier. Atelier : gratuit, réservation en ligne. Concert : entrée libre dans la limite des places disponibles. Plus d’infos : [[https://2022.archipel.org/fr/program/les-haut-parleur](https://2022.archipel.org/fr/program/les-haut-parleur)](https://2022.archipel.org/fr/program/les-haut-parleur)[s](https://2022.archipel.org/fr/program/les-haut-parleur) ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ 14h, Jardin Arbres, bois, vibration, transmission Les arbres dialoguent, s’envoient des messages et partagent de nombreuses informations. La lutherie est en partie dédiée à la recherche des bois qui permettent d’obtenir les meilleures résonances possibles des futurs instruments construits. Les artistes les mettent en vibration et transmettent à celles et ceux qui écoutent diverses sensations et émotions. Cette chaîne de transmission est approchée et discutée lors de cette rencontre avec quatre spécialistes de ce large domaine. Intervenant·es : Ernst Zürcher, écrivain Olga Kokcharova (CH/RU), artiste Christian Guidetti, luthier Martina Brodbeck (CH), musicienne En fonction de la météo, la discussion a lieu dans le jardin ou à l’intérieur de la Maison communale. Plus d’infos : [[https://2022.archipel.org/fr/program/arbres-bois-vibration-transmission](https://2022.archipel.org/fr/program/arbres-bois-vibration-transmission)](https://2022.archipel.org/fr/program/arbres-bois-vibration-transmission ) ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ 16h, 17h, 18h, Chambre des lattes Ensemble Contrechamps (CH) Olga Kokcharova, _Sculpter la voûte. Auscultation_., performance installative et sensorielle pour un·e auditeur·trice et un·e instrumentiste (2022) – création Vibrer comme le bois des arbres lorsque la sève remonte à la fin de l’hiver. Suivre et imaginer le parcours de vie de ce bois d’une forêt, à un·e luthier·ère, aux mains d’un·e instrumentiste. Dans _Sculpter la voûte. Auscultation._, l’occasion est offerte de toucher les instruments et d’en ressentir les vibrations. Un travail sur le ressenti du son, pour une expérience paisible et recueillie d’écoute. Autre date : 10 avril Plus d’infos : [[https://2022.archipel.org/fr/program/ensemble-contrechamps](https://2022.archipel.org/fr/program/ensemble-contrechamps)](https://2022.archipel.org/fr/program/ensemble-contrechamps ) ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ 19h, Salle des pas perdus Patrice Caillet (FR) et Jérôme Poret (FR) Objets singuliers #3 Avec son projet _Ethnophonographie du dimanche_, Patrice Caillet collecte des documents et objets audiophoniques curieux : pochettes modifiées par des inconnu·es, enregistrements amateurs abandonnés, disques silencieux ou en fin de cycle de consommation, etc. L’artiste sonore et plasticien Jérôme Poret s’adonne quant à lui à l’exploration des potentialités sonores de la matière brute à l’aide de supports rotatifs. Patrice Caillet, Jérôme Poret et leurs objets singuliers seront présents tout au long du festival à la Salle des pas perdus. Les autres rendez-vous à ne pas manquer pour percer le secret des objets, s’imprégner de mouvements, d’espaces sonores inédits, de déplacements de sons dans l’air : #1 Salle des pas perdus – 5 avril à 21h #2 Salon d’écoute – 8 avril à 12h Gratuit, accès libre. Plus d’infos : [[https://2022.archipel.org/fr/program/patrice-caillet-et-jerome-poret-objets-2](https://2022.archipel.org/fr/program/patrice-caillet-et-jerome-poret-objets-2)](https://2022.archipel.org/fr/program/patrice-caillet-et-jerome-poret-objets-2 ) ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ 21h, Grande salle Max Eastley (GB), Steve Beresford (GB), David Toop (GB), Paul Burwell (GB), _Whirled Music_ (1978/2022) – re-création Les quatre improvisateurs iconiques de la scène improvisée londonienne ont créé, en 1978, une performance réalisée entièrement avec des instruments et des objets à faire tourner. Sons de vents mystérieux, ronflements et brondissements délirants s’unissent en une éventuelle évocation de paysages sonores environnementaux. Bien que purement acoustique, cette musique possède une qualité instable et dispersée qui rappelle également les débuts de l’électronique live. Entre composition, improvisation et performance, cette version réactivée de _Whirled Music_ est un projet tant artistique qu’historique, se connectant à la dynamique créée autour du London Musicians Collective au milieu des années 1970. Et c’est dans un esprit de transmission qu’il peut ainsi revoir le jour – à travers des ateliers de construction d’instruments, une recherche pratique et théorique et la performance elle-même –, le tout avec l’accompagnement de trois des quatre membres d’origine. Plus d’infos : [[https://2022.archipel.org/fr/program/whirled-music](https://2022.archipel.org/fr/program/whirled-music)](https://2022.archipel.org/fr/program/whirled-music) ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ Prix : 10.- par concert Gwen Rouger, Patrice Caillet et Jérôme Poret : gratuit, réservation en ligne.

Archipel, 30ème édition ! Le festival international d’art sonore, de recherche et de création s’installe du 1er au 10 avril dans la salle communale de Plainpalais à Genève.

