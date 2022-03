⋰Archipel #9 – Toop, Becker, Tazartès, et plus Théâtre Pitoëff Genève Catégorie d’évènement: Genève

Théâtre Pitoëff, le samedi 9 avril à 12:00

12h, Salon d’écoute **David Toop (GB)** Partage d’écoutes #7 Une heure en compagnie de l’artiste, qui a publié Ocean of Sound, contribution majeure sur l’histoire de la musique Ambient. Entrée libre dans la limite des places disponibles. Plus d’infos : [[https://2022.archipel.org/fr/program/david-toop](https://2022.archipel.org/fr/program/david-toop)](https://2022.archipel.org/fr/program/david-toop ) ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ 14h, Salon d’écoute **Workshop Conservatoire populaire : le concert** Les élèves de composition du Conservatoire populaire expérimentent l’acousmonium, dans le cadre d’un workshop, avec leur professeur Arturo Corrales. Le public a ici la chance de pouvoir entendre les projets de ces tout·es jeunes artistes. Entrée libre dans la limite des places disponibles. Plus d’infos : [[https://2022.archipel.org/fr/program/workshop-conservatoire-populaire-le-concert](https://2022.archipel.org/fr/program/workshop-conservatoire-populaire-le-concert)](https://2022.archipel.org/fr/program/workshop-conservatoire-populaire-le-concert ) ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ 22h30, Salon d’écoute **Rashad Becker (DE)** – Ghédalia Tazartès, Sélection de compositions (1979-1989) – Rashad Becker, _Omnilemma_ Rashad Becker est un compositeur, ingénieur du son et figure emblématique de la scène électronique berlinoise, dont le travail sonore, par sa puissance et sa finesse, s’attarde sur les détails dérangeants des ruptures dans le tissu du réel, au travers de compositions peuplées par un ensemble d’entités sonores aux chemins singuliers, des forces radicales et résolues dans leurs intentions, au risque de voir leurs interactions orchestrées dériver vers un chaos multicanal. Une compagnie idéale pour le génial Ghédalia Tazartès, décédé en février 2021, nomade de la musique, du chant au rythme, d’une voix à l’autre, défricheur de chemins électriques et vocaux arrachés à de vagues paysages où la mitre du clown blanc, les panaches du sorcier, le casque du flic et l’anhydride parisien s’entrechoquent en cérémonies polyphoniques. Plus d’infos : [[https://2022.archipel.org/fr/program/rashad-becker](https://2022.archipel.org/fr/program/rashad-becker)](https://2022.archipel.org/fr/program/rashad-becker )

12h, 14h : CHF 0.- / 22h30 : CHF 10.-

Archipel, 30ème édition ! Le festival international d’art sonore, de recherche et de création s’installe du 1er au 10 avril dans la salle communale de Plainpalais à Genève. Théâtre Pitoëff Rue de Carouge 52, 1205 Genève Genève

