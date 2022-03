⋰Archipel #8 – Lucier, Läng, Kokcharova, Contrechamps, Holterbach, Eastley, Beresford, Toop, et plus Salle communale de Plainpalais, 8 avril 2022, Genève.

⋰Archipel #8 – Lucier, Läng, Kokcharova, Contrechamps, Holterbach, Eastley, Beresford, Toop, et plus

Salle communale de Plainpalais, le vendredi 8 avril à 12:00

⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ 10h, 11h, Salle de jeux Jouer, construire, écouter Les rendez-vous du matin, tout en souplesse. Les enfants de 2 à 4 ans s’initient à l’expérimentation sonore avec l’installation _Nappula_, avant de participer à un atelier de construction de bâtons de pluie. La visite se termine par une mini-sieste musicale, confortablement installé·es sur des matelas, bercé·es par la flûte de Takuma Miyai. Dès 2 ans. Uniquement pour les crèches inscrites. ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ 12h, Hors les murs, Studio 49 Bd du Pont-d’Arve 49 La musique comme profession : salarié·e ou indépendant·e ? L’engagement artistique des musicien·nes fait forcément face à une réalité financière : comment en vivre dans notre société et à quel prix. Cette rencontre et discussion a pour but de mettre en parallèle divers statuts professionnels permettant de gagner de l’argent. Avantages et inconvénients sont présentés et permettent, peut- être, de mieux orienter les jeunes dans le début de leur parcours. Plus d’infos : [[https://2022.archipel.org/fr/program/la-musique-comme-profession-salarie-e-ou-independant-e](https://2022.archipel.org/fr/program/la-musique-comme-profession-salarie-e-ou-independant-e)](https://2022.archipel.org/fr/program/la-musique-comme-profession-salarie-e-ou-independant-e ) ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ 17h, Salle de jeux Bâton de pluie et visite Activité ludique pour les enfants et leurs familles ouverte à toutes et tous ! Une fois les bricolages terminés, les participant·es peuvent s’amuser avec leur instrument et avec l’installation sonore interactive _Nappula_, explorer les autres installations présentes sur le site du festival et finir leur visite avec un verre de sirop au bar du festival. Dès 2 ans. Max. 14 participant·es (gratuit, réservation en ligne). Parents bienvenus (pas de garde d’enfants assurée par le festival). Plus d’infos : [[https://2022.archipel.org/fr/program/baton-de-pluie-et-visite](https://2022.archipel.org/fr/program/baton-de-pluie-et-visite)](https://2022.archipel.org/fr/program/baton-de-pluie-et-visite) ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ 18h, Salle de jeux Alvin Lucier _Music for solo performer, for enormously amplified brain waves and percussion_ (1965) – Antoine Läng, performance – Hauke Harder, supervision artistique et mixage live Jouer des percussions sans contact manuel et avec l’air de ne pas y toucher ? Pour cette performance, Alvin Lucier a imaginé une transcription audible de l’activité électrique du cerveau. A travers des électrodes placées à même le crâne de l’interprète et massivement amplifiées, les ondes alpha en viennent à animer un assortiment de percussions. Le performeur, invité à une relaxation controlée, pour mieux libérer ces ondes, devient l’interprète d’une musique qui ne peut se jouer qu’en lui échappant. Entrée libre dans la limite des places disponibles. Plus d’infos : [[https://2022.archipel.org/fr/program/alvin-lucier-hommage-3](https://2022.archipel.org/fr/program/alvin-lucier-hommage-3)](https://2022.archipel.org/fr/program/alvin-lucier-hommage-3 ) ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ 18h, 19h, 20h, Chambre des lattes Ensemble Contrechamps (CH) Olga Kokcharova, _Sculpter la voûte. Auscultation_., performance installative et sensorielle pour un·e auditeur·trice et un·e instrumentiste (2022) – création Vibrer comme le bois des arbres lorsque la sève remonte à la fin de l’hiver. Suivre et imaginer le parcours de vie de ce bois d’une forêt, à un·e luthier·ère, aux mains d’un·e instrumentiste. Dans _Sculpter la voûte. Auscultation._, l’occasion est offerte de toucher les instruments et d’en ressentir les vibrations. Un travail sur le ressenti du son, pour une expérience paisible et recueillie d’écoute. Autres dates : 9, 10 avril Plus d’infos : [[https://2022.archipel.org/fr/program/ensemble-contrechamps](https://2022.archipel.org/fr/program/ensemble-contrechamps)](https://2022.archipel.org/fr/program/ensemble-contrechamps) ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ 19h, Salle des pas perdus Emmanuel Holterbach (FR) Solo pour mini-ventilateur, fond d’extincteur, synthétiseur Monotron, microphone et bouche Dans ses performances, Emmanuel Holterbach aime travailler avec un minimum de moyens, peu d’instruments et des objets dérisoires, d’une grande banalité. Et avec cet outillage pauvre, ouvrir d’immenses paysages sonores, tout entier offert à l’écoute la plus contemplative. Les possibilités offertes par l’amplification et les microphones, ainsi que l’utilisation de la cavité buccale pour transformer les sons sont peut-être les outils les plus remarquables de ses performances. Car la bouche est souvent l’endroit où se joue sa musique, sans jamais pour autant utiliser le langage ou la voix. Simplement moduler les sons en les faisant résonner dans la bouche. Un peu comme on module les harmoniques d’une lame dans l’usage de la guimbarde, mais avec d’autres stratégies. Et de là, faire dialoguer l’intime dedans avec le grand dehors. Entrée libre dans la limite des places disponibles. Plus d’infos : [[https://2022.archipel.org/fr/program/emmanuel-holterbach-solo](https://2022.archipel.org/fr/program/emmanuel-holterbach-solo)](https://2022.archipel.org/fr/program/emmanuel-holterbach-solo ) ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ 21h, Grande salle Steve Beresford (GB), Max Eastley (GB), David Toop (GB) Performance pour arc, haut- parleur à conduction osseuse, cassettes, flûtes, petits objets, résonateurs et électronique numérique Archipel accueille les concepteurs de _Whirled Music_ (Grande salle, le 9 avril à 21h) : trois artistes, pionniers des musiques expérimentales en Grande Bretagne et fondateurs du London Musicians Collective en 1975. Leurs longs et exceptionnels parcours, tant dans la musique et l’art sonore que dans la recherche, n’ont en rien altéré leur force d’expression et d’inventivité. Avec ce projet, les termes d’improvisation libre et de jeu résonnent avec une rare justesse. Plus d’infos : [[https://2022.archipel.org/fr/program/steve-beresford-max-eastley-et-david-toop](https://2022.archipel.org/fr/program/steve-beresford-max-eastley-et-david-toop)](https://2022.archipel.org/fr/program/steve-beresford-max-eastley-et-david-toop ) ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ Prix : 10.- par concert Jouer, construire, écouter : uniquement pour les crèches inscrites. Patrice Caillet et Jérôme Poret, Alvin Lucier, Emmanuel Holterbach : entrée libre dans la limite des places disponibles. Bâton de pluie et visite : max. 14 participant·es (gratuit, réservation en ligne).

Archipel, 30ème édition ! Le festival international d’art sonore, de recherche et de création s’installe du 1er au 10 avril dans la salle communale de Plainpalais à Genève.

