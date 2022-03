⋰Archipel #8 – Caillet, Poret, Ampe, Bokanowski Théâtre Pitoëff, 8 avril 2022, Genève.

⋰Archipel #8 – Caillet, Poret, Ampe, Bokanowski

Théâtre Pitoëff, le vendredi 8 avril à 12:00

12h, Salon d’écoute **Patrice Caillet (FR) et Jérôme Poret (FR)** Partage d’écoutes #6 Objets singuliers #2 Une heure en compagnie des deux artistes autour des disques et autres objets idiophoniques récoltés ou recueillis au fil du temps. Patrice Caillet, Jérôme Poret et leurs objets singuliers seront présents tout au long du festival à la Salle des pas perdus. Les autres rendez-vous à ne pas manquer pour percer le secret des objets, s’imprégner de mouvements, d’espaces sonores inédits, de déplacements de sons dans l’air : #1 Salle des pas perdus – 5 avril à 21h #3 Salle des pas perdus – 9 avril à 19h Entrée libre dans la limite des places disponibles. Plus d’infos : [[https://2022.archipel.org/fr/program/patrice-caillet-et-jerome-poret](https://2022.archipel.org/fr/program/patrice-caillet-et-jerome-poret)](https://2022.archipel.org/fr/program/patrice-caillet-et-jerome-poret ) ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ 22h30, Salon d’écoute **Méryll Ampe (FR)** – Michèle Bokanowski, _Rhapsodia_ (2018) – Méryll Ampe, Improvisation Artiste sonore et sculpteur·trice, Méryll Ampe établit des liens entre ces deux pratiques et conçoit le son comme un médium à sculpter en temps réel utilisant des éléments acoustiques captés dans son quotidien ainsi que des sources sonores enregistrées pour les combiner avec divers dispositifs, afin d’interroger les soubassements et reliefs d’une matière sonore implacablement dense, en créant en direct une noise viscérale composée en strates par l’imbrication de volumes, de plans et de perspectives. La compositrice de musique électroacoustique Michèle Bokanowski écrit essentiellement pour le concert et le cinéma. Son travail, rare, s’entend comme un art des densités où le destin de chaque élément peut s’exprimer dans son complet développement, dont témoigne Rhapsodia qu’elle diffuse elle-même. Plus d’infos : [[https://2022.archipel.org/fr/program/meryll-ampe](https://2022.archipel.org/fr/program/meryll-ampe)](https://2022.archipel.org/fr/program/meryll-ampe )

12h : CHF 0.- / 22h30 : CHF 10.-

Archipel, 30ème édition ! Le festival international d’art sonore, de recherche et de création s’installe du 1er au 10 avril dans la salle communale de Plainpalais à Genève.

Théâtre Pitoëff Rue de Carouge 52, 1205 Genève Genève



