Salle communale de Plainpalais, le jeudi 7 avril à 12:00

⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ 10h, 11h, Salle de jeux Jouer, construire, écouter Les rendez-vous du matin, tout en souplesse. Les enfants de 2 à 4 ans s’initient à l’expérimentation sonore avec l’installation _Nappula_, avant de participer à un atelier de construction de bâtons de pluie. La visite se termine par une mini-sieste musicale, confortablement installé·es sur des matelas, bercé·es par la flûte de Takuma Miyai. Dès 2 ans. Uniquement pour les crèches inscrites. Autre date : 8 avril. ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ 18h, 19h, 20h, Chambre des lattes Ensemble Contrechamps (CH) Olga Kokcharova, _Sculpter la voûte. Auscultation._, performance installative et sensorielle pour un·e auditeur·trice et un·e instrumentiste (2022) – création Vibrer comme le bois des arbres lorsque la sève remonte à la fin de l’hiver. Suivre et imaginer le parcours de vie de ce bois d’une forêt, à un·e luthier·ère, aux mains d’un·e instrumentiste. Dans _Sculpter la voûte. Auscultation._, l’occasion est offerte de toucher les instruments et d’en ressentir les vibrations. Un travail sur le ressenti du son, pour une expérience paisible et recueillie d’écoute. Autres dates : 8, 9, 10 avril Plus d’infos : [[https://2022.archipel.org/fr/program/ensemble-contrechamps](https://2022.archipel.org/fr/program/ensemble-contrechamps)](https://2022.archipel.org/fr/program/ensemble-contrechamps) ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ 21h, Grande salle Ensemble Vortex (CH) et Ensemble Garage (DE) _SumA_ (2022) – création, commande du festival Acht Brücken et du festival Archipel Rituel et mémoire : les artistes débutent le processus de création dans la nature, par une session collective dans une hutte de sudation. Loin des partitions, le collectif s’intéresse à ce qui nous construit en tant qu’individu social et à ce que peut produire comme œuvre notre propre parcours de vie. Musique, architecture éphémère et travail sur l’espace nous guident vers ce qui devient une expérience pour chaque spectateur·trice. La docu- mentation de l’ensemble du parcours est partie intégrante de _SumA_. Plus d’infos : [[https://2022.archipel.org/fr/program/ensemble-vortex-et-ensemble-garage](https://2022.archipel.org/fr/program/ensemble-vortex-et-ensemble-garage)](https://2022.archipel.org/fr/program/ensemble-vortex-et-ensemble-garage ) ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ Prix : 10.- par concert Jouer, construire, écouter : uniquement pour les crèches inscrites.

Archipel, 30ème édition ! Le festival international d’art sonore, de recherche et de création s’installe du 1er au 10 avril dans la salle communale de Plainpalais à Genève.

