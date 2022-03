⋰Archipel #7 – Groult, Namblard, Action Pyramid, et plus Théâtre Pitoëff Genève Catégorie d’évènement: Genève

⋰Archipel #7 – Groult, Namblard, Action Pyramid, et plus Théâtre Pitoëff, 7 avril 2022, Genève. ⋰Archipel #7 – Groult, Namblard, Action Pyramid, et plus

Théâtre Pitoëff, le jeudi 7 avril à 12:00

12h, Salon d’écoute **Workshop HEM : le concert** Les étudiant·es en composition de la Haute école de musique nous font découvrir les œuvres qu’ils·elles ont composées et travaillées sur l’acousmonium d’Archipel. Entrée libre dans la limite des places disponibles. Plus d’infos : [[https://2022.archipel.org/fr/program/worshop-hem-le-concert](https://2022.archipel.org/fr/program/worshop-hem-le-concert)](https://2022.archipel.org/fr/program/worshop-hem-le-concert ) ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ 22h30, Salon d’écoute **Christine Groult (FR) et Marc Namblard (FR)** – Action Pyramid, _Hoverflies, Reed Pipes, Cockchafers, Bullroarers_ (2021) – Christine Groult, _Eaux mêlées_ (2021) – Christine Groult et Marc Namblard, Improvisation La passion de Marc Namblard pour le vivant s’exprime dans la collecte de sons et dans leur palpitation, à la source de celle du monde. Cette attention accrue vis-à-vis de l’écoute de la biodiversité est à l’origine d’un duo d’improvisation avec Christine Groult, une compositrice électroacoustique qui propose avec sa pièce Eaux mêlées un voyage acousmatique imprégné d’odeurs d’estuaire, dans l’union intime de la terre et de la mer. On y trouve une affinité aquatique avec les enregistrements de terrain réalisés dans les régions rurales du Suffolk par Action Pyramid, qui fouille les sons des marais et forêts locales à l’affût de la multitude qui y grouille, y débusquant çà et là ses propres chimères acoustiques en trompe-l’oreille. Plus d’infos : [[https://2022.archipel.org/fr/program/christine-groult-et-marc-namblard](https://2022.archipel.org/fr/program/christine-groult-et-marc-namblard)](https://2022.archipel.org/fr/program/christine-groult-et-marc-namblard )

12h : CHF 0.- / 22h30 : CHF 10.-

Archipel, 30ème édition ! Le festival international d’art sonore, de recherche et de création s’installe du 1er au 10 avril dans la salle communale de Plainpalais à Genève. Théâtre Pitoëff Rue de Carouge 52, 1205 Genève Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-07T12:00:00 2022-04-07T23:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Genève Autres Lieu Théâtre Pitoëff Adresse Rue de Carouge 52, 1205 Genève Ville Genève lieuville Théâtre Pitoëff Genève

Théâtre Pitoëff Genève https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/geneve/

⋰Archipel #7 – Groult, Namblard, Action Pyramid, et plus Théâtre Pitoëff 2022-04-07 was last modified: by ⋰Archipel #7 – Groult, Namblard, Action Pyramid, et plus Théâtre Pitoëff Théâtre Pitoëff 7 avril 2022 genève Théâtre Pitoëff Genève

Genève