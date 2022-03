⋰Archipel #6 – Schild, de Roguin, et plus Théâtre Pitoëff Genève Catégorie d’évènement: Genève

12h, Salon d’écoute **Louis Schild (CH)** Partage d’écoutes #5 Une heure en compagnie du musicien et compositeur. L’occasion de découvrir les musiques qu’il affectionne. Entrée libre dans la limite des places disponibles. Plus d’infos : [[https://2022.archipel.org/fr/program/louis-schild](https://2022.archipel.org/fr/program/louis-schild)](https://2022.archipel.org/fr/program/louis-schild ) ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ 22h30, Salon d’écoute **Vincent de Roguin (CH)** – Minami, Burt, Monach, Ichiyanagi, Sélection d’œuvres (1969-1981) – Vincent de Roguin, _Pour d’autres saisons_ (2022), commande du festival Archipel Pour d’autres saisons de Vincent de Roguin s’origine dans une série de recherches autour d’un système électronique de génération semi-automatique, constitué d’un magnétophone, d’un modulateur de phase, d’un vocoder et d’un générateur de fonction, en « écosystème », afin de générer des événements sonores imprévisibles. Leurs caractères et modes de coexistence dans le temps et l’espace suggèrent des affinités avec des environnements sonores non-humains, du moins avec l’idée que nous nous faisons d’eux. L’activité de cette « ménagerie électronique » sera contrebalancée par une suite d’accords tenus aux vertus éventuellement réconfortantes. Une sélection insolite de musiques électroacoustiques et de poésies sonores rares proposée par le compositeur s’écoutera comme contrepoint à sa pièce. Plus d’infos : [[https://2022.archipel.org/fr/program/vincent-de-roguin-acousmatique](https://2022.archipel.org/fr/program/vincent-de-roguin-acousmatique)](https://2022.archipel.org/fr/program/vincent-de-roguin-acousmatique )

12h : CHF 0.- / 22h30 : CHF 10.-

Archipel, 30ème édition ! Le festival international d’art sonore, de recherche et de création s’installe du 1er au 10 avril dans la salle communale de Plainpalais à Genève. Théâtre Pitoëff Rue de Carouge 52, 1205 Genève Genève

