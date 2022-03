⋰Archipel #6 – OSR, HEM, Contrechamps, Eötvös, et plus Salle communale de Plainpalais, 6 avril 2022, Genève.

10h, 11h, Salle de jeux Jouer, construire, écouter Les rendez-vous du matin, tout en souplesse. Les enfants de 2 à 4 ans s'initient à l'expérimentation sonore avec l'installation Nappula, avant de participer à un atelier de construction de bâtons de pluie. La visite se termine par une mini-sieste musicale, confortablement installé·es sur des matelas, bercé·es par la flûte de Takuma Miyai. Dès 2 ans. Uniquement pour les crèches inscrites. Autres dates : 7, 8 avril. 17h, Salle de jeux Musique du corps Alexandrine Rouillé, Ondine-Iris Leroy et Lara Favre, trois étudiantes en Bachelor à la Haute école de musique, imaginent un concert original : les instruments présents sur scène sont les corps mêmes des musicien·nes. Ainsi un ventre, un thorax, une bouche, une main, un doigt ou un pied deviennent des caisses de résonances et des éléments vibratoires, dans un élan joyeux et coordonné. Elèves du Conservatoire de musique Annemasse Agglo Alexandrine Rouillé, Ondine-Iris Leroy, Lara Favre En collaboration avec la Haute école de musique de Genève et le Conservatoire de musique Annemasse Agglo. Entrée libre dans la limite des places disponibles 18h30, Hors les murs, Victoria Hall Orchestre de la Suisse Romande (CH), Orchestre de la HEM (CH), Ensemble Contrechamps (CH) – Peter Eötvös, _Fermata_, pour orchestre (2021) – première suisse, commande de l'Ensemble Contrechamps, de l'UMZE ensemble et de l'Ensemble Intercontemporain – Nina Šenk, _Changing_, pour orchestre (2020) – première suisse, commande du Slovenian Philharmonic Orchestra et de l'Orchestre de la Suisse Romande – Peter Eötvös, _Cziffra Psodia_, concerto pour piano et orchestre (2020) – première suisse, commande du MÜPA Budapest, du Cziffra Festival, de l'Orchestre Philharmonique de Radio France et de l'Orchestre de la Suisse Romande – Witold Lutosławski, _Concerto pour orchestre_ (1954) Une rencontre en grand autour de la figure, désormais classique, du compositeur hongrois Peter Eötvös. L'OSR s'associe à Contrechamps et à la Haute école de musique de Genève pour ce concert qui propose trois œuvres en première suisse ainsi qu'un classique du polonais Lutosławski. Concert gratuit pour les abonnés Archipel sur présentation de l'abonnement, directement sur place et billetterie sur le site de l'OSR pour les autres (35.– / 25.–). Prix : 10.- par concert Jouer, construire, écouter : uniquement pour les crèches inscrites. Musique du corps : entrée libre dans la limite des places disponibles. Orchestre de la Suisse Romande, Orchestre de la HEM, Ensemble Contrechamps : Concert gratuit pour les abonnés Archipel sur présentation de l'abonnement, directement sur place et billetterie sur le site de l'OSR pour les autres (35.– / 25.–).

Archipel, 30ème édition ! Le festival international d’art sonore, de recherche et de création s’installe du 1er au 10 avril dans la salle communale de Plainpalais à Genève.

