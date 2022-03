⋰Archipel #5 – Le Recueil des Miracles, Caillet, Poret, et plus Salle communale de Plainpalais, 5 avril 2022, Genève.

⋰Archipel #5 – Le Recueil des Miracles, Caillet, Poret, et plus

Salle communale de Plainpalais, le mardi 5 avril à 12:00

⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ 10h, 11h, Salle de jeux Jouer, construire, écouter Les rendez-vous du matin, tout en souplesse. Les enfants de 2 à 4 ans s’initient à l’expérimentation sonore avec l’installation _Nappula_, avant de participer à un atelier de construction de bâtons de pluie. La visite se termine par une mini-sieste musicale, confortablement installé·es sur des matelas, bercé·es par la flûte de Takuma Miyai. Dès 2 ans. Uniquement pour les crèches inscrites. Autres dates : 6, 7, 8 avril. ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ 17h, Salle de jeux Bâton de pluie et sieste musicale Activité ludique pour les enfants et leurs familles ouverte à tous·tes ! Une fois les bricolages terminés, les participant·es peuvent s’amuser avec l’installation interactive _Nappula_ avant de plonger, allongé·es, dans les volutes mélodiques d’une flûte baroque. Dès 2 ans. Max. 14 participant·es (gratuit, réservation en ligne). Parents bienvenus (pas de garde d’enfants assurée par le festival). Plus d’infos : [[https://2022.archipel.org/fr/program/baton-de-pluie-et-sieste-musicale](https://2022.archipel.org/fr/program/baton-de-pluie-et-sieste-musicale)](https://2022.archipel.org/fr/program/baton-de-pluie-et-sieste-musicale ) ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ 19h, Hors les murs, Procession au départ du Pavillon ADC Place Sturm 1 20h Grande salle Le Recueil des Miracles (CH) _Le Recueil des Miracles_ (2019-2022) – Œuvre évolutive _Le Recueil des Miracles_ est une œuvre autant qu’un ensemble. Sur une thématique qui a trait à la tarentelle, les musicien·nes et musiquant·es nous entraînent, avec une volonté aussi simple que belle, dans une expérience d’écoute qui rassemble. Il y est question de musique et de comment celle-ci opère lors de rituels de possession. Avec un engagement entier de leur corps dans la performance, ils·elles oscillent – comme le son et même le public – entre des états statiques et d’autres bien plus agités voire ambulants. Au départ du Pavillon ADC, Le Recueil des Miracles entrainera le public dans une étrange procession jusqu’à la Maison communale de Plainpalais où elle sera suivie d’un concert du même nom. Plus d’infos : Procession : [[https://2022.archipel.org/fr/program/procession-le-recueil-des-miracles](https://2022.archipel.org/fr/program/procession-le-recueil-des-miracles)](https://2022.archipel.org/fr/program/procession-le-recueil-des-miracles ) Concert : [[https://2022.archipel.org/fr/program/le-recueil-des-miracles](https://2022.archipel.org/fr/program/le-recueil-des-miracles)](https://2022.archipel.org/fr/program/le-recueil-des-miracles) ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ 21h, Salle des pas perdus Patrice Caillet (FR) et Jérôme Poret (FR) Objets singuliers #1 Avec son projet Ethnophonographie du dimanche, Patrice Caillet collecte des documents et objets audiophoniques curieux : pochettes modifiées par des inconnu·es, enregistrements amateurs abandonnés, disques silencieux ou en fin de cycle de consommation, etc. L’artiste sonore et plasticien Jérôme Poret s’adonne quant à lui à l’exploration des potentialités sonores de la matière brute à l’aide de supports rotatifs. Patrice Caillet, Jérôme Poret et leurs objets singuliers seront présents tout au long du festival à la Salle des pas perdus. Les autres rendez-vous à ne pas manquer pour percer le secret des objets, s’imprégner de mouvements, d’espaces sonores inédits, de déplacements de sons dans l’air : #2 Salon d’écoute – 8 avril à 12h #3 Salle des pas perdus – 9 avril à 19h Gratuit, accès libre. Plus d’infos : [[https://2022.archipel.org/fr/program/patrice-caillet-et-jerome-poret-objets-1](https://2022.archipel.org/fr/program/patrice-caillet-et-jerome-poret-objets-1)](https://2022.archipel.org/fr/program/patrice-caillet-et-jerome-poret-objets-1 ) ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ Prix : 10.- par concert Jouer, construire, écouter : uniquement pour les crèches inscrites. Bâton de pluie et sieste musicale : max. 14 participant·es (gratuit, réservation en ligne). Patrice Caillet et Jérôme Poret : gratuit, accès libre.

CHF 0.- CHF 10.-

Archipel, 30ème édition ! Le festival international d’art sonore, de recherche et de création s’installe du 1er au 10 avril dans la salle communale de Plainpalais à Genève.

Salle communale de Plainpalais Rue de Carouge 52, 1205 Genève Genève



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-05T12:00:00 2022-04-05T23:59:00