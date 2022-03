⋰Archipel #5 – de Roguin, cole, et plus Théâtre Pitoëff, 5 avril 2022, Genève.

12h, Salon d’écoute **Vincent de Roguin (CH)** Partage d’écoutes #4 Une heure en compagnie de l’artiste et de l’incroyable collection de disques qu’il a constituée. Entrée libre dans la limite des places disponibles. Plus d’infos : [[https://2022.archipel.org/fr/program/vincent-de-roguin](https://2022.archipel.org/fr/program/vincent-de-roguin)](https://2022.archipel.org/fr/program/vincent-de-roguin) ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ 22h30, Salon d’écoute **crys cole** – Ruth Anderson, _I come out of your sleep_ (1979/1997) – crys cole, _A Piece of Work_ (2019-2021) – précédé d’une improvisation crys cole, artiste sonore canadienne basée à Berlin, pratique la composition, la performance et l’installation sonore. Son approche ouvertement conceptuelle se fonde sur la production de sons à la fois subtils et imparfaits par le biais de gestes haptiques et de matériaux apparemment banals afin de créer des œuvres en nuances de textures qui réaccordent continuellement l’oreille. I come out of your sleep de la pionnière américaine de musique électronique Ruth Anderson est construite à partir du poème éponyme de Louise Bogan. Elle utilise la morphologie et le débit naturel des voyelles, étirées et chuintées à la limite de l’audible, en une respiration qui les fond les unes dans les autres. Plus d’infos : [[https://2022.archipel.org/fr/program/crys-cole](https://2022.archipel.org/fr/program/crys-cole)](https://2022.archipel.org/fr/program/crys-cole )

12h : CHF 0.- / 22h30 : CHF 10.-

Archipel, 30ème édition ! Le festival international d’art sonore, de recherche et de création s’installe du 1er au 10 avril dans la salle communale de Plainpalais à Genève.

Théâtre Pitoëff Rue de Carouge 52, 1205 Genève



