Théâtre Pitoëff, le lundi 4 avril à 12:00

12h, Salon d’écoute **Madeleine Leclair (CA/CH)** Partage d’écoutes #3 Guimbarde, rhombe et tarentelle : une sélection de musiques issues des Archives internationales de musique populaire (AIMP), sises au Musée d’ethnographie de la Ville de Genève (MEG), en lien avec la programmation du festival. Plus d’infos : [[https://2022.archipel.org/fr/program/madeleine-leclair](https://2022.archipel.org/fr/program/madeleine-leclair)](https://2022.archipel.org/fr/program/madeleine-leclair ) ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ 22h30, Salon d’écoute **Emmanuel Holterbach (FR)** – Christina Kubisch, _The Cat’s Dream_ (1986) – Emmanuel Holterbach, _Le rêve, l’ombre et la vision_ (2015-2021) Le travail sonore d’Emmanuel Holterbach montre la richesse des motifs acoustiques émergeant spontanément de l’océan sonore dans lequel nous vivons et des forces poétiques qui y sont à l’œuvre, moyennant l’invention d’instruments et de dispositifs électroniques à même de mieux les faire entendre. Le rêve, l’ombre et la vision, fait d’enregistrements de phénomènes acoustiques naturels, s’inspire de la poésie d’Eeva-Liisa Manner, des chemins qui s’y faufilent et s’enroulent de lieux en présence autour du cercle polaire. The Cat’s Dream de Christina Kubisch, artiste allemande connue pour ses installations et promenades sonores, accompagne ce voyage d’un déroulement en affinité de clair-obscur, une pièce pensée à la façon d’un paysage sonore selon une logique timbrale imprédictible et surprenante. Plus d’infos : [[https://2022.archipel.org/fr/program/emmanuel-holterbach](https://2022.archipel.org/fr/program/emmanuel-holterbach)](https://2022.archipel.org/fr/program/emmanuel-holterbach ) Prix : Partage d’écoutes : entrée libre dans la limite des places disponibles Emmanuel Holterbach : CHF 10.-

Archipel, 30ème édition ! Le festival international d’art sonore, de recherche et de création s’installe du 1er au 10 avril dans la salle communale de Plainpalais à Genève.

Théâtre Pitoëff Rue de Carouge 52, 1205 Genève



2022-04-04T12:00:00 2022-04-04T23:30:00