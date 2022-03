⋰Archipel #4 – Iannotta, Orazbayeva, Holterbach, Kubisch, et plus Salle communale de Plainpalais, 4 avril 2022, Genève.

Salle communale de Plainpalais, le lundi 4 avril à 12:00

10h, 11h, Salle de jeux Jouer, construire, écouter Les rendez-vous du matin, tout en souplesse. Les enfants de 2 à 4 ans s’initient à l’expérimentation sonore avec l’installation _Nappula_, avant de participer à un atelier de construction de bâtons de pluie. La visite se termine par une mini-sieste musicale, confortablement installé·es sur des matelas, bercé·es par la flûte de Takuma Miyai. Dès 2 ans. Uniquement pour les crèches inscrites. Autres dates : 5, 6, 7, 8 avril. ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ 17h, Salle de jeux Paysage avec oiseaux – Heinz Holliger, _Sonate (in)solit(air)e_ pour flûte (1996) – Sylvia Eichenwald, _Recitativo_ pour flûte solo (1994) – Pēteris Vasks, _Ainava ar putniem_ pour flûte solo (1980) Enlevez vos chaussures, installez-vous sur les matelas et les coussins et fermez vos yeux. Nous traversons dans ce concert les forêts de Lettonie accompagné·es par la flûte du jeune Takuma Miyai. Entrée libre dans la limite des places disponibles. Plus d’infos : [[https://2022.archipel.org/fr/program/paysages-avec-oiseaux](https://2022.archipel.org/fr/program/paysages-avec-oiseaux)]( https://2022.archipel.org/fr/program/paysages-avec-oiseaux) ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ 18h, Sous les toits Clara Iannotta (IT) La compositrice, présente du 1er au 4 avril pour le festival, nous parle de son parcours, de ce qui l’amène à écrire aujourd’hui. Elle nous communique son intérêt pour un travail en lien avec les interprètes et les diverses facettes de sa recherche. Pour faire connaissance avec sa musique, plusieurs œuvres sont proposées : par le Quatuor Diotima, par la violoniste Aisha Orazbayeva et par la compositrice elle-même, qui jouera une improvisation avec la flûtiste Anna Petrini. Plus d’infos : [[https://2022.archipel.org/fr/program/seminaire-clara-iannotta](https://2022.archipel.org/fr/program/seminaire-clara-iannotta)](https://2022.archipel.org/fr/program/seminaire-clara-iannotta ) ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ 20h, Grande salle Aisha Orazbayeva (KZ) – Angharad Davies, _Circular Bowing Study_ (2014) – Clara Iannotta, _dead wasps in the jam-jar (i)_ (2014-2015) – Aurelio Virgiliano, _Ricercata_ (c. 1590) – Jack Sheen, _Television continuity solos_ (2016) – Aisha Orazbayeva, _Ring_ (2020), _Slow Change_ (2020), _Paper_ (2020) – Giovanni Bassano, _Ricercata Ottava_ (c. 1585) Une carte des sons invisibles du violon où les chemins passés et présents sont dessinés et redessinés encore et encore jusqu’à ce qu’ils soient confinés à une seule technique ou à un son brisé ou qu’ils disparaissent dans un silence total, nous dit Aisha Orazbayeva. La musicienne kazakh est ici seule sur scène et nous fait découvrir les tissages subtils entre répertoires contemporains et baroques. Plus d’infos : [[https://2022.archipel.org/fr/program/aisha-orazbayeva](https://2022.archipel.org/fr/program/aisha-orazbayeva)](https://2022.archipel.org/fr/program/aisha-orazbayeva) ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ Prix : 10.- par concert Jouer, construire, écouter : uniquement pour les crèches inscrites. Paysage avec oiseaux : entrée libre dans la limite des places disponibles.

CHF 0.- CHF 10.-

Archipel, 30ème édition ! Le festival international d’art sonore, de recherche et de création s’installe du 1er au 10 avril dans la salle communale de Plainpalais à Genève.

Salle communale de Plainpalais Rue de Carouge 52, 1205 Genève Genève



