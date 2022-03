⋰Archipel #3 – Iannotta, Anita, et plus Théâtre Pitoëff, 3 avril 2022, Genève.

⋰Archipel #3 – Iannotta, Anita, et plus

Théâtre Pitoëff, le dimanche 3 avril à 12:00

12h, Salon d’écoute **Clara Iannotta (IT)** Partage d’écoutes #2 Une heure en compagnie de la compositrice et des musiques qui l’accompagnent. Plus d’infos : [[https://2022.archipel.org/fr/program/clara-iannotta](https://2022.archipel.org/fr/program/clara-iannotta)](https://2022.archipel.org/fr/program/clara-iannotta) ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ 15h, Salon d’écoute Acousmatique #1 Programmation à découvrir en ligne. Entrée libre dans la limite des places disponibles. Autre date : 10 avril Plus d’infos : [[https://2022.archipel.org/fr/program/acousmatique-1](https://2022.archipel.org/fr/program/acousmatique-1)](https://2022.archipel.org/fr/program/acousmatique-1 ) ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ 22h30, Salon d’écoute **Anita (CH)** – Else Marie Pade, _Faust Suite_ (1962) – Anita, _Métamorphoses de l’Air_ (2022) – création, commande du festival Archipel Anita aborde le son par le montage et la création. Elle en tire un art du collage sonore organique, entre orfèvrerie et équilibrisme bruitiste, où le son devient une matière à travailler. Avec Métamorphoses de l’Air, une structure sonore tisse la relation de l’air aux sons, la façon dont chimie et ondes se fabriquent dans le silence des lieux ou par la vibration instrumentale. La Danoise Else Marie Pade est une pionnière méconnue de la musique électronique, créatrice d’une œuvre prolifique inspirée notamment de ses expériences d’écoute lors de situations de réclusion causées par son activité de résistante durant la Seconde Guerre Mondiale. Faust Suite se construit sur la libération de spectres acoustiques et des émotions sonores suscitées par le flottement de leur esprit hanté sur la matière. Plus d’infos : [[https://2022.archipel.org/fr/program/anita](https://2022.archipel.org/fr/program/anita)](https://2022.archipel.org/fr/program/anita ) Prix : Partage d’écoutes, Acousmatique #1 : entrée libre dans la limite des places disponibles Anita : CHF 10.-

12h, 15h : CHF 0.- dans la limite des places disponibles / 22h30 : CHF 10.-

Archipel, 30ème édition ! Le festival international d’art sonore, de recherche et de création s’installe du 1er au 10 avril dans la salle communale de Plainpalais à Genève.

Théâtre Pitoëff Rue de Carouge 52, 1205 Genève Genève



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-03T12:00:00 2022-04-03T23:30:00