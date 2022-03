⋰Archipel #3 – Eklekto, Bevilacqua, Kokcharova, Contrechamps, Petrini, et plus Salle communale de Plainpalais, 3 avril 2022, Genève.

⋰Archipel #3 – Eklekto, Bevilacqua, Kokcharova, Contrechamps, Petrini, et plus

Salle communale de Plainpalais, le dimanche 3 avril à 11:00

11h, Hors les murs – ZIC, av. de Châtelaine 43, 1203 Genève Eklekto (CH) John Luther Adams, _Inuksuit_, pour 9 à 99 percussions (2009) – première suisse Conservatoire national supérieur musique et danse de Lyon (CNSMDL) Hochschule der Künste Bern (HKB) John Luther Adams s’intéresse depuis longtemps aux liens qu’entretiennent les humains avec la nature. Ses préoccupations sur la fonte des glaces l’ont amené à imaginer cette œuvre à grande échelle, conçue pour être jouée à l’extérieur et pour laquelle les interprètes sont dispersé·es et se déplacent. Inuksuit s’inspire des empilements de pierres construits par les Inuits et les populations indigènes d’Arctique. Ces sculptures multifonctionnelles leur permettent, entre autres, de se diriger dans les espaces gelés. Ils spécifient également des lieux sacrés. Chaque version de concert est unique et intimement liée au lieu dans lequel elle se déploie, incluant la topographie et tous les bruits environnants. En plein air, accès libre. Plus d’infos : [[https://2022.archipel.org/fr/program/eklekto](https://2022.archipel.org/fr/program/eklekto)](https://2022.archipel.org/fr/program/eklekto ) ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ 12h-19h, Hors les murs – Jardin de la Villa Freundler Passage de Saint-François 4 Gwen Rouger (FR) _Caravane_, performance pianistique pour un·e unique spectateur·trice (2017) Un concert dans l’intimité d’une caravane. On la trouve dans un petit parc, sous un arbre. On y rentre seul·e. A l’intérieur, la pianiste nous attend et nous accueille. Le véhicule, symbole du voyage, de la liberté de mouvement et des grands espaces – mais aussi du manque de moyens, de la vie nomade et du rejet de la société – crée les conditions d’une expérience forte et poétique. Les sons de l’instrument se mêlent aux sons de l’environnement, pour créer une dramaturgie laissée à l’imagination de la personne spectatrice. Caravane, dans son apparente simplicité, évoque l’humilité nécessaire à la notion de découverte. Gratuit, réservation en ligne. Autres dates : 2, 9, 10 avril Plus d’infos : [[https://2022.archipel.org/fr/program/caravane-2022](https://2022.archipel.org/fr/program/caravane-2022)](https://2022.archipel.org/fr/program/caravane-2022) ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ 14h, Sous les toits Autour de la tarentelle Projection du film _La Tarentule_ (2009) d’Angela Marzullo La tarentelle continue de fasciner. Et si le tarentisme n’existe plus dans sa forme rituelle et curative, son étude, sa réinterprétation et ses danses se perpétuent. En contrepoint à la performance Le Recueil des Miracles (Grande salle, le mardi 5 avril à 20h), l’occasion est donnée ici de rencontrer des spécialistes et des artistes ayant chacun·e travaillé cette matière riche. Une discussion qui offre la possibilité de cerner les multiples facettes et enjeux – culturels, sociaux et environnementaux – de cette tradition du sud de l’Italie. Intervenant·es : Salvatore Bevilacqua, chercheur en sciences sociales Angela Marzullo, artiste, performeuse Louis Schild (CH), musicien Modération : Federica Tamarozzi, ethnologue Andrea Carlino, historien de la médecine Plus d’infos : [[https://2022.archipel.org/fr/program/autour-de-la-tarentelle](https://2022.archipel.org/fr/program/autour-de-la-tarentelle)](https://2022.archipel.org/fr/program/autour-de-la-tarentelle ) ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ 14h, 16h, 17h30, Chambre des lattes Ensemble Contrechamps (CH) Olga Kokcharova, _Sculpter la voûte. Auscultation._, performance installative et sensorielle pour un·e auditeur·trice et un·e instrumentiste (2022) – création Vibrer comme le bois des arbres lorsque la sève remonte à la fin de l’hiver. Suivre et imaginer le parcours de vie de ce bois d’une forêt, à un·e luthier·ère, aux mains d’un·e instrumentiste. Dans Sculpter la voûte. Auscultation., l’occasion est offerte de toucher les instruments et d’en ressentir les vibrations. Un travail sur le ressenti du son, pour une expérience paisible et recueillie d’écoute. Autres dates : 7, 8, 9, 10 avril Plus d’infos : [[https://2022.archipel.org/fr/program/ensemble-contrechamps](https://2022.archipel.org/fr/program/ensemble-contrechamps)](https://2022.archipel.org/fr/program/ensemble-contrechamps) ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ 17h, Salle de jeux Le labo de compo Un projet imaginé par Matteo Manzitti, pour les compositeur·trices de 8 à 12 ans. Dans ce projet mené en collaboration avec le Centre de musique contemporaine, la possibilité est donnée aux enfants de s’exprimer de manière créative à travers le dessin et l’écriture verbale, en donnant ainsi confiance à leur capacité de création et à leur pensée compositionnelle. Les œuvres sont interprétées par des professeur·es des écoles de musiques genevoises. Entrée libre dans la limite des places disponibles. Plus d’infos : [[https://2022.archipel.org/fr/program/le-labo-de-compo](https://2022.archipel.org/fr/program/le-labo-de-compo)](https://2022.archipel.org/fr/program/le-labo-de-compo) ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ 19h, Grande salle Anna Petrini (SE), Sofia Jernberg (SE) et invité·es -Anonyme, _Non formó Cristi_ pour flûte -Claudio Monteverdi, _Sì dolce è il tormento_ pour voix, flûte, guitare et violoncelle -Lisa Streich, _Matrioshka_ (2022) pour flûte Paetzold – Création -John Cage, _Dream_ pour guitare et violoncelle -Georges Aperghis, _Recitations_ pour voix seule -Toshio Hosokawa, _Itsuki no komori uta_ (2011) pour flûte à bec et guitare – première suisse _-_Toshio Hosokawa, _Dream Path_ pour guitare -Clara Iannotta et Anna Petrini, Improvisation pour flûte, objets et électronique -Giovanni Battista Degli Antoni, _Ricercata decima op.1_ pour violoncelle -Sofia Jernberg et Anna Petrini, Improvisation pour flûte Paetzold et voix -Claudio Monteverdi, _Zefiro torna è di soavi accenti_ Expérimenter les sons, la voix, leur assemblage et créer une forme musicale : la période baroque ressemble en cela à notre époque. Les moyens déployés pour y arriver sont évidemment multiples et ce concert en propose une riche variété : avec la puissance de l’improvisation, qui offre la joie de pouvoir continuellement naviguer entre différents possibles, ou avec l’écriture dont les choix formels ont été patiemment réfléchis. L’instrumentation de ce concert témoigne de l’intérêt pour des combinaisons originales, qui créent des espaces acoustiques en continuel mouvement. Plus d’infos : [[https://2022.archipel.org/fr/program/anna-petrini-sofia-jernberg-et-invite-es](https://2022.archipel.org/fr/program/anna-petrini-sofia-jernberg-et-invite-es)](https://2022.archipel.org/fr/program/anna-petrini-sofia-jernberg-et-invite-es ) ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ Prix : 10.- par concert Eklekto : en plein air, accès libre. Gwen Rouger : gratuit, réservation en ligne. Le labo de compo : entrée libre dans la limite des places disponibles.

CHF 0.- CHF 10.-

Archipel, 30ème édition ! Le festival international d’art sonore, de recherche et de création s’installe du 1er au 10 avril dans la salle communale de Plainpalais à Genève.

Salle communale de Plainpalais Rue de Carouge 52, 1205 Genève Genève



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-03T11:00:00 2022-04-03T23:59:00