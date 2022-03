⋰Archipel #2 – Lucier, Kokcharova, Xenakis, Läng, Mariachi, et plus Salle communale de Plainpalais, 2 avril 2022, Genève.

Salle communale de Plainpalais, le samedi 2 avril à 12:00

12h-19h, Hors les murs – Jardin de la Villa Freundler Passage de Saint-François 4 Gwen Rouger (FR) _Caravane_, performance pianistique pour un·e unique spectateur·trice (2017) Un concert dans l’intimité d’une caravane. On la trouve dans un petit parc, sous un arbre. On y rentre seul·e. A l’intérieur, la pianiste nous attend et nous accueille. Le véhicule, symbole du voyage, de la liberté de mouvement et des grands espaces – mais aussi du manque de moyens, de la vie nomade et du rejet de la société – crée les conditions d’une expérience forte et poétique. Les sons de l’instrument se mêlent aux sons de l’environnement, pour créer une dramaturgie laissée à l’imagination de la personne spectatrice. Caravane, dans son apparente simplicité, évoque l’humilité nécessaire à la notion de découverte. Gratuit, réservation en ligne. Autres dates : 3, 9, 10 avril Plus d’infos : [[https://2022.archipel.org/fr/program/caravane-2022](https://2022.archipel.org/fr/program/caravane-2022)](https://2022.archipel.org/fr/program/caravane-2022 ) ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ 13h, Le Carré Alvin Lucier (US) _Bone Moon_, pour système ambisonique (2022) Le saxophone balaie de bas en haut et de haut en bas en épousant ou contournant les accords dessinés par le vibraphone. En fonction de la fréquence variable des sons, des battements se font entendre. A mesure que leur écart grandit les battements s’accélèrent, tandis que l’unisson les rend imperceptibles. _Bone Moon_ a été spécialement écrite pour la saxophoniste Valentine Michaud. Entrée libre dans la limite des places disponibles. Plus d’infos : [[https://2022.archipel.org/fr/program/alvin-lucier-concert-hommage](https://2022.archipel.org/fr/program/alvin-lucier-concert-hommage)](https://2022.archipel.org/fr/program/alvin-lucier-concert-hommage) ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ 13h30-17h, 17h, Salle de jeux Atelier …Entends-tu les murs murmurer ? suivi du concert de l’atelier Atelier de construction de haut-parleurs, une proposition de Veronika Klaus. Créer et souder une machine électronique capable de transformer les sons, puis partir à leur recherche. Quelles sonorités peut-on découvrir à la maison communale de Plainpalais ? Comment les entend-on à travers la machine-qui-transforme-les-sons ? Les bruits, les voix, la musique et même les murs y résonnent. En fin d’atelier, à 17h, une présentation collective prend la forme d’un court concert. Dès 10 ans. Max. 10 participant·es par atelier. Atelier : gratuit, réservation en ligne. Concert : entrée libre dans la limite des places disponibles. Autre date : 9 avril. Plus d’infos : [[https://2022.archipel.org/fr/program/les-haut-parleurs](https://2022.archipel.org/fr/program/les-haut-parleurs)](https://2022.archipel.org/fr/program/les-haut-parleurs ) ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ 18h, Salle des pas perdus Alvin Lucier (US) _Flight Paths,_ pour saxophone alto et oscillateurs à ondes (2018) – Valentine Michaud, saxophone Deux oscillateurs à ondes sinusoïdales décrivent la trajectoire d’un vol aller-retour entre Hong Kong et Zurich. Pendant ce temps, un·e saxophoniste superpose à ces ondes des sons de durée variable. La pièce _Flight Paths_, composée pour Charles Ng, poursuit l’exploration du principe de production et de variation de battements en fonction de la combinaison de fréquences sonores. Entrée libre dans la limite des places disponibles. Plus d’infos : [[https://2022.archipel.org/fr/program/alvin-lucier-flight-paths](https://2022.archipel.org/fr/program/alvin-lucier-flight-paths)](https://2022.archipel.org/fr/program/alvin-lucier-flight-paths) ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ 19h, Grande Salle Olga Kokcharova (RU/CH) – Olga Kokcharova, Sculpter la voûte. Altération., pour dispositif ambisonique augmenté (2022) – création, commande du festival Archipel – Iannis Xenakis, Mycènes Alpha (1978) Avec Sculpter la voûte, Olga Kokcharova explore la thématique du rapport intime au bois, sa matérialité, son origine et son lien à l’humain. Elle retrace le cheminement d’un arbre vivant, mis en vibration par la circulation de la sève, au bois de résonance qu’il devient, instrument dans les mains d’un·e luthier·ère, avant de vibrer de concert avec le corps de l’instrumentiste. La diffusion de Sculpter la voûte. Altération. sur système ambisonique lui permet de rentrer en détail dans les questionnements liés à la sensation de l’espace et de travailler les micromouvements toujours présents dans le son naturel. En deuxième partie, elle interprète une œuvre toute particulière du répertoire électroacoustique de Iannis Xenakis, à l’occasion du centenaire de la naissance du compositeur : Mycènes Alpha est sa première pièce entièrement réalisée avec l’UPIC, le système informatique de composition musicale qu’il a conçu à la fin des années 1970. Plus d’infos : [[https://2022.archipel.org/fr/program/olga-kokcharova](https://2022.archipel.org/fr/program/olga-kokcharova)](https://2022.archipel.org/fr/program/olga-kokcharova) ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ 21h, Grande Salle Antoine Läng (CH) I_diophasies – ces gestes qui ne se répètent que pour mieux m’échapper_, pour guimbarde préparée (2022) – création Mariachi (FR) _Mariachi-sme_, pour guitare, dispositif électroacoustique et diffusion multicanale (2021) Première partie : Antoine Läng _Idiophasies – ces gestes qui ne se répètent que pour mieux m’échapper_, se construit à partir des changements induits par la répétition et l’épuisement de gestes identiques à la fabrication de sons qui diffèrent dans leurs modulations. Leur expérimentation renvoie aux usages traditionnels de l’instrument comme aux voies d’exploration contemporaines que sa simplicité ouvre, confrontée pour la première fois au système de diffusion ambisonique. Deuxième partie : Mariachi A mi-chemin entre improvisation libre et noise, Mariachi est le projet solo de Nina Garcia. Le dispositif est réduit au minimum : une guitare, une pédale, un amplificateur. Avec Mariachi-sme, œuvre composée en résidence à l’INA grm, la projection du son est démultipliée – sur huit haut-parleurs – offrant une perception et une immersion totale. Une forme de radicalisation et d’extension du geste que l’artiste nous offre avec cet usage de la spatialisation, transposée pour l’occasion sur un système ambisonique. Plus d’infos : [[https://2022.archipel.org/fr/program/antoine-lang-mariachi](https://2022.archipel.org/fr/program/antoine-lang-mariachi)]( https://2022.archipel.org/fr/program/antoine-lang-mariachi ) ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ Prix : 10.- par concert Cathy Lane, Alvin Lucier : entrée libre dans la limite des places disponibles. Gwen Rouger : gratuit, réservation en ligne.

Archipel, 30ème édition ! Le festival international d’art sonore, de recherche et de création s’installe du 1er au 10 avril dans la salle communale de Plainpalais à Genève.

Salle communale de Plainpalais Rue de Carouge 52, 1205 Genève Genève



