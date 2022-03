⋰Archipel #2 – Lane, Tricoli, Nono Théâtre Pitoëff, 2 avril 2022, Genève.

⋰Archipel #2 – Lane, Tricoli, Nono

Théâtre Pitoëff, le samedi 2 avril à 12:00

12h, Salon d’écoute **Cathy Lane (GB)** Partage d’écoutes #1 Une heure en compagnie de la compositrice. Le temps d’écouter une sélection de musiques qu’elle aime, qui la portent, qui l’accompagnent et qui l’ont marquée. Entrée libre dans la limite des places disponibles. Plus d’infos : [[https://2022.archipel.org/fr/program/cathy-lane](https://2022.archipel.org/fr/program/cathy-lane)](https://2022.archipel.org/fr/program/cathy-lane ) ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ 22h30h, Salon d’écoute **Valerio Tricoli (IT)** – Luigi Nono, _Ricorda cosa ti hanno fatto in Auschwitz_ (1966) – Valerio Tricoli, _Untitled (for Giacinto Scelsi)_ (2018) – suivi d’une improvisation Compositeur, improvisateur et interprète italien, Valerio Tricoli revisite la tradition de la musique concrète par le prisme de l’intériorité et de l’occulte. Son instrument de prédilection, le magnétophone Revox B77, libère l’événement acoustique sous forme de narrations qui oscillent entre réalité, virtualité et mémoire. Sa performance à Archipel comprend une pièce réalisée à partir des enregistrements personnels de Giacinto Scelsi, puis se poursuit par une improvisation. En miroir, l’œuvre électroacoustique de Luigi Nono, _Ricorda cosa ti hanno fatto in Auschwitz_, aborde la mémoire de l’horreur des camps de concentration à travers un impressionnant collage de voix spectrales et d’interventions de percussions et de cuivres, soumises à d’intenses altérations électroniques. Exempte de tout frivolité expérimentale, l’approche de Nono garde toujours l’humanité de son sujet au cœur. Plus d’infos : [[https://2022.archipel.org/fr/program/valerio-tricoli](https://2022.archipel.org/fr/program/valerio-tricoli)](https://2022.archipel.org/fr/program/valerio-tricoli ) Prix : Cathy Lane : entrée libre dans la limite des places disponibles. Valerio Tricolo, Luigi Nono : 10.-

CHF 10.-

Archipel, 30ème édition ! Le festival international d’art sonore, de recherche et de création s’installe du 1er au 10 avril dans la salle communale de Plainpalais à Genève.

Théâtre Pitoëff Rue de Carouge 52, 1205 Genève Genève



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-02T12:00:00 2022-04-02T23:30:00