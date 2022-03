⋰Archipel #10 – Contrechamps, Kokcharova, Li, Kourliandski, Monahan, et plus Salle communale de Plainpalais, 10 avril 2022, Genève.

⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ 12h-19h, Hors les murs – Jardin de la Villa Freundler Passage de Saint-François 4 Gwen Rouger (FR) _Caravane_, performance pianistique pour un·e unique spectateur·trice (2017) Un concert dans l’intimité d’une caravane. On la trouve dans un petit parc, sous un arbre. On y rentre seul·e. A l’intérieur, la pianiste nous attend et nous accueille. Le véhicule, symbole du voyage, de la liberté de mouvement et des grands espaces – mais aussi du manque de moyens, de la vie nomade et du rejet de la société – crée les conditions d’une expérience forte et poétique. Les sons de l’instrument se mêlent aux sons de l’environnement, pour créer une dramaturgie laissée à l’imagination de la personne spectatrice. _Caravane_, dans son apparente simplicité, évoque l’humilité nécessaire à la notion de découverte. Gratuit, réservation en ligne. Plus d’infos : [[https://2022.archipel.org/fr/program/caravane-2022](https://2022.archipel.org/fr/program/caravane-2022)](https://2022.archipel.org/fr/program/caravane-2022 ) ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ 13h, 15h30, 16h30, Chambre des lattes Ensemble Contrechamps (CH) Olga Kokcharova, _Sculpter la voûte. Auscultation._, performance installative et sensorielle pour un·e auditeur·trice et un·e instrumentiste (2022) – création Vibrer comme le bois des arbres lorsque la sève remonte à la fin de l’hiver. Suivre et imaginer le parcours de vie de ce bois d’une forêt, à un·e luthier·ère, aux mains d’un·e instrumentiste. Dans _Sculpter la voûte. Auscultation_., l’occasion est offerte de toucher les instruments et d’en ressentir les vibrations. Un travail sur le ressenti du son, pour une expérience paisible et recueillie d’écoute. Plus d’infos : [[https://2022.archipel.org/fr/program/ensemble-contrechamps](https://2022.archipel.org/fr/program/ensemble-contrechamps)](https://2022.archipel.org/fr/program/ensemble-contrechamps) ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ 17h, Grande salle Wang Li (CN/FR), Dmitri Kourliandski (RU) – Wang Li, Solo de guimbarde – Dmitri Kourliandski, _The Riot of Spring_ (2015) pour grand orchestre, bande et public participatif Première partie : Wang Li Pour Wang Li, la guimbarde est autant un instrument traditionnel – qu’il a emmené dans ses bagages en quittant sa Chine natale pour la France – qu’un outil doté d’un fantastique potentiel de création. Devenu incontournable sur la scène internationale, il intègre dans sa musique des éléments aussi bien hérités du passé de cette « corde à bouche », kouxian en chinois, que des composantes contemporaines qu’il crée. Deuxième partie : _The Riot of Spring_ Orchestre du Conservatoire populaire (CH) Elèves du Conservatoire de musique Annemasse Agglo (FR) Dmitri Kourliandski invente dans cette œuvre impressionnante un nouveau genre qu’il qualifie de « technoballet ». La pièce allie le sérieux à l’humour, le comique à l’engagement collectif et le vivre ensemble : une œuvre au cours de laquelle les musicien·nes de l’orchestre quittent leur place pour partir à la rencontre du public en jouant. Des discussions apparaissent et – qui sait ? – peut-être que les instruments changent de main… Plus d’infos : [[https://2022.archipel.org/fr/program/wang-li-the-riot-of-spring](https://2022.archipel.org/fr/program/wang-li-the-riot-of-spring)](https://2022.archipel.org/fr/program/wang-li-the-riot-of-spring) ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ 20h30, Grande salle Gordon Monahan (CA) _Speaker Swinging_ (1982) _Speaker Swinging_ se vit comme une expérience collective intense, tant du point de vue sonore que dans l’engagement physique exigé des interprètes. Des haut-parleurs sont mis en mouvement par trois performeur·euses. La perception des sons qui en jaillissent est sans cesse modifiée, sur un principe acoustique appelé effet Doppler. En résultent des phénomènes de phase, de vibrato et de tremolo qui nous entraînent dans un tourbillon lancinant. Le haut-parleur n’est ici plus seulement un outil de diffusion sonore. Rendu à l’état de rhombe tournoyante, il en devient un véritable instrument. Le billet inclus le solo pour guitare et dispositif électronique d’Oren Ambarchi à 21h. Plus d’infos : [[https://2022.archipel.org/fr/program/gordon-monahan](https://2022.archipel.org/fr/program/gordon-monahan)](https://2022.archipel.org/fr/program/gordon-monahan ) ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ 21h, Le Carré Oren Ambarchi (AU) Solo pour guitare et dispositif électronique A l’origine batteur dans de multiples formations de free jazz et autres musiques impopulaires, le musicien et compositeur australien se consacre depuis la fin des années 1990 à l’exploration abstraite de la guitare. Ses conceptions sonores très personnelles tiennent sans doute de son approche autodidacte et de sa curiosité sans bornes. Pour clôturer magistralement quoique délicatement cette édition d’Archipel, Ambarchi se produira dans Le Carré, espace choisi par l’artiste pour sa résonance et sa qualité intimiste : la promesse d’un secret donné en partage. Accès avec le billet du concert de Gordon Monahan. Plus d’infos : [[https://2022.archipel.org/fr/program/oren-ambarchi-solo](https://2022.archipel.org/fr/program/oren-ambarchi-solo)](https://2022.archipel.org/fr/program/oren-ambarchi-solo ) Prix : 10.- par concert Gwen Rouger : gratuit, réservation en ligne.

Archipel, 30ème édition ! Le festival international d’art sonore, de recherche et de création s’installe du 1er au 10 avril dans la salle communale de Plainpalais à Genève.

