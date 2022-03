⋰Archipel #10 – Ambarchi Théâtre Pitoëff Genève Catégorie d’évènement: Genève

12h, Salon d’écoute **Oren Ambarchi (AU)** Partage d’écoute #8 Une heure en compagnie de l’artiste et des musiques de son label Black Truffle. Entrée libre dans la limite des places disponibles. Plus d’infos : [[https://2022.archipel.org/fr/program/oren-ambarchi](https://2022.archipel.org/fr/program/oren-ambarchi)](https://2022.archipel.org/fr/program/oren-ambarchi ) ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ 15h, Salon d’écoute Acousmatique #2 Programmation à découvrir bientôt en ligne. Entrée libre, dans la limite des places disponibles. Plus d’infos : [[https://2022.archipel.org/fr/program/acousmatique-2](https://2022.archipel.org/fr/program/acousmatique-2)](https://2022.archipel.org/fr/program/acousmatique-2 )

Archipel, 30ème édition ! Le festival international d’art sonore, de recherche et de création s’installe du 1er au 10 avril dans la salle communale de Plainpalais à Genève. Théâtre Pitoëff Rue de Carouge 52, 1205 Genève Genève

