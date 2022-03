⋰Archipel #1 – van Eck, Quatuor Diotima, Lane, et plus Salle communale de Plainpalais, 1 avril 2022, Genève.

Salle communale de Plainpalais, le vendredi 1 avril à 18:00

18h, Hors les murs, rues adjacentes Cathy van Eck (NL/CH) _Klangverordnung_, performance pour haut-parleurs mobiles et sons interdits de la ville (2012) Avec _Klangverordnung_, l’artiste sonore Cathy van Eck sonde les archives législatives qui recensent les sons interdits dans l’espace urbain à travers les âges : cris, nettoyages tapageurs, musiques, aboiements, etc. Munie de cet inventaire, elle réalise alors des enregistrements qu’elle transforme en compositions. Se mettant finalement en scène, haut-parleurs fixés au corps et manipulant des cornets de fortune, elle sillonne les rues de la ville en diffusant ces sources retravaillées, révélant ainsi le proscrit en résonance avec l’architecture. En plein air, accès libre. Plus d’infos : [[https://2022.archipel.org/fr/program/cathy-van-eck-ouverture](https://2022.archipel.org/fr/program/cathy-van-eck-ouverture)](https://2022.archipel.org/fr/program/cathy-van-eck-ouverture) ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ 19h, Grande salle Quatuor Diotima (FR) Œuvres de : – Luis Naón – Clara Iannotta – Giulia Lorusso Un quatuor à cordes et un dôme de haut-parleurs ; le public autour des musicien·nes, les haut-parleurs autour du public : tel est le dispositif et la scénographie de ce concert d’ouverture. Archipel est heureux·se d’organiser cette rencontre entre une lutherie séculaire et une technologie du 21ème siècle. Le compositeur Luis Naón a pensé sa création spécifiquement pour cet agencement et ce système de diffusion spécifique appelé ambisonique. Clara Iannotta, quant à elle, fait dialoguer les instruments avec des ondes sinusoïdales. Giulia Lorusso, finalement, se passe de la technologie et explore avec des sons les limites du translucide et de l’opaque. Plus d’infos : [[https://2022.archipel.org/fr/program/quatuor-diotima](https://2022.archipel.org/fr/program/quatuor-diotima)](https://2022.archipel.org/fr/program/quatuor-diotima ) ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ 21h, Grande salle Cathy Lane (GB) _The River Goes On_, pour système ambisonique (2022) – création L’artiste anglaise propose ici, en création, une grande fresque composée à partir d’enregistrements de terrain et d’entretiens réalisés entre 1987 et 2019 au Tigré. Elle y a séjourné six mois, dans le cadre d’un projet de développement musical avec les troupes culturelles du Front de libération du peuple tigré (TPLF). Plus d’infos : [[https://2022.archipel.org/fr/program/cathy-lane-ambisonique](https://2022.archipel.org/fr/program/cathy-lane-ambisonique)](https://2022.archipel.org/fr/program/cathy-lane-ambisonique) ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ ⋰ ⋱ Prix : 10.- par concert Cathy van Eck (en plein air, accès libre)

Archipel, 30ème édition ! Le festival international d’art sonore, de recherche et de création s’installe du 1er au 10 avril dans la salle communale de Plainpalais à Genève.

