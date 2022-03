⋰Archipel #1 – Block, Ferreyra Théâtre Pitoëff, 1 avril 2022, Genève.

22h30, Salon d’écoute **Olivia Block (US)** – Beatriz Ferreyra, _Médisances_ (1968-1969) – Olivia Block, _October, 1984_ (2021) Olivia Block est une artiste multimédia et compositrice de Chicago dont la pratique s’articule entre performance, enregistrements, installations, sound design et écriture pour ensemble. Sa pièce _October, 1984_ se construit à partir d’une rencontre accidentelle avec une voix enregistrée trente ans plus tôt. Décortiquée et fondue par ses soins dans sa palette sonore, la bande se transforme en une matière mouvante où la mémoire, devenue minérale, s’exprime par vagues. Beatriz Ferreyra est une compositrice d’origine argentine et une figure de l’électroacoustique dont le travail complexe adopte les traits de la simplicité élégante des objets singuliers sur lesquels il porte, au gré de réagencements de sons et de leurs substrats et de leur ouverture sur de nouveaux champs d’écoute. Plus d’infos : [[https://2022.archipel.org/fr/program/olivia-block](https://2022.archipel.org/fr/program/olivia-block)](https://2022.archipel.org/fr/program/olivia-block ) Prix : 10.- par concert Infos et billetterie : [[https://2022.archipel.org/fr/info/](https://2022.archipel.org/fr/info/)](https://2022.archipel.org/fr/info/ )

CHF 10.-

Archipel, 30ème édition ! Le festival international d’art sonore, de recherche et de création s’installe du 1er au 10 avril dans la salle communale de Plainpalais à Genève.

Théâtre Pitoëff Rue de Carouge 52, 1205 Genève Genève



