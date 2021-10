Paris L'Alimentation Générale île de France, Paris ⊙ L’EFFONDRAS – Concert à Paris L’Alimentation Générale Paris Catégories d’évènement: île de France

⊙ L’EFFONDRAS – Concert à Paris L’Alimentation Générale, 29 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 29 octobre 2021

de 20h à 23h

Retrouvez L’Effondras en concert, le vendredi 29 octobre à l’Alimentation Générale ! Le groupe présentera son 3ème album, Anabasis, sorti en mai dernier chez Medication Times, Kerviniou, Araki, et 98dB. Pour les amateurs et amatrices d’Earth, Nick Cave, 16HP, Slint, Swans, Neurosis… Concerts -> Rock L’Alimentation Générale 64 Rue Jean-Pierre Timbaud Paris 75011 Contact : L’Alimentation Générale 0 communication@alimentation-generale.net https://www.facebook.com/lalimentation.generale Concerts -> Rock Musique

