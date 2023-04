Démonstrations d’armes blanches et d’armes à feu de la période de la Renaissance bulgare Експозиция « Българско Възраждане » Plovdiv Catégorie d’évènement: Plovdiv

Démonstrations d’armes blanches et d’armes à feu de la période de la Renaissance bulgare Експозиция « Българско Възраждане », 13 mai 2023, Plovdiv. Démonstrations d’armes blanches et d’armes à feu de la période de la Renaissance bulgare Samedi 13 mai, 18h00 Експозиция « Българско Възраждане » Entrée gratuite Démonstrations d’armes blanches et d’armes à feu de la période de la Renaissance bulgare L’exposition « Renaissance Bulgare », ayant lieu rue « Tsanko Lavrenov » 1, annonce une entrée gratuite de 18h à minuit, et l’événement spécial consistera en des démonstrations traditionnelles d’armes blanches et d’armes à feu de l’époque de la Renaissance bulgare de la société « Patriotisme » de Plovdiv. Експозиция « Българско Възраждане » Ул. « Цанко Лавренов » 1 Plovdiv 4000 Plovdiv +35932623378 http://historymuseumplovdiv.org/ https://www.facebook.com/rimplovdiv L’exposition « Renaissance nationale bulgare » est organisée dans l’une des plus belles et célèbres maisons de la vieille ville de Plovdiv – la maison de Dimitar Georgiadi, un monument culturel d’importance nationale. Le bâtiment est un représentant typique de la période du renouveau national bulgare. Elle possède une belle cour intérieure, un rez-de-chaussée et trois étages, des murs de différentes couleurs, un plafond à sculptures sur bois et des niches décoratives appelées « alafrangi ». The Bulgarian National Revival » retrace l’histoire de Plovdiv dans la période XV-XIX siècle. Les visiteurs sont en mesure de toucher et d’être absorbés dans l’atmosphère du passé lointain de la ville qui était une époque de domination étrangère, mais aussi un temps de préservation de l’identité nationale du peuple bulgare. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T17:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:59:00+02:00

