2022-10-31 17:00:00 – 2022-10-31 22:00:00 A l’occasion de la Fête d’Halloween, la municipalité et l’association des parents d’élèves “les petits cartables” organisent une grande Boum hantée à la salle polyvalente.

