ʺ Arles, Insolites, Flashies ʺ CLUB DES JUMELAGES DE LA VILLE D’ARLES,Ancienne poste,Place de la République, 20 juillet 2021-20 juillet 2021, Arles.

A année exceptionnelle, exposition exceptionnelle En 2016, le Club des Jumelages de la Ville d’Arles a souhaité participer aux manifestations estivales de la ville et plus particulièrement aux Rencontres Photos, en s’intégrant aux Voies Off. ʺle Club s’exposeʺ est devenu ʺla marqueʺ de reconnaissance de cette manifestation ouverte à nos adhérents, photographes amateurs, selon un thème choisi : 2016 : thème libre 2017 : au fil de l’eau, le Rhône 2017 : de l’Antiquité à la Modernité 2017 : entre Ombre et Lumière. L’été 2020 a été morose et pour relancer nos activités, il a été décidé, cette année, d’exposer une sélection de photos des années précédentes en les regroupant autour de 3 thèmes « Arles-Insolites-Flashies ». L’exposition sera présentée en 2 temps : Du 20 au 31 juillet 2021 Du 6 au 19 septembre 2021, L’occasion de rappeler aux visiteurs que cette association née en 1954, maintenant âgée de 67 ans, garde tout son dynamisme malgré la conjoncture. Le Club des Jumelages est le représentant officiel de la Ville d’Arles et s’est vu confié la mission : – De développer l’Amitié entre les peuples, – De faire découvrir les langues, – De sensibiliser les Arlésiens aux différentes cultures de ses villes jumelles au nombre de 9. Parmi toutes les activités organisées dans ce sens en cours d’année par le Club et ses Comités et Association fédérée, les Rencontres photos d’Arles de l’été restent un temps fort et incontournable.

ENTREE LIBRE

Rétrospective d’expositions photos de nos adhérents de 2016 à 2019

CLUB DES JUMELAGES DE LA VILLE D’ARLES,Ancienne poste,Place de la République 35 Place de la République, 13200 ARLES Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-20T11:00:00 2021-07-20T19:00:00;2021-07-21T11:00:00 2021-07-21T19:00:00;2021-07-22T11:00:00 2021-07-22T19:00:00;2021-07-23T11:00:00 2021-07-23T19:00:00;2021-07-24T11:00:00 2021-07-24T19:00:00;2021-07-25T11:00:00 2021-07-25T19:00:00;2021-07-26T11:00:00 2021-07-26T19:00:00;2021-07-27T11:00:00 2021-07-27T19:00:00;2021-07-28T11:00:00 2021-07-28T19:00:00;2021-07-29T11:00:00 2021-07-29T19:00:00;2021-07-30T11:00:00 2021-07-30T19:00:00;2021-07-31T11:00:00 2021-07-31T19:00:00