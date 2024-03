¨PARIS ON FIRE #3 Edition HOT-LYMPIQUE – Jeux et Concours de piments à la folie – Paris 19e Paris, samedi 6 avril 2024.

Le samedi 06 avril 2024

de 12h00 à 02h00

.Tout public. gratuit

Gratuit sur réservation

L’équipe de HOT IN HERE récidive pour la troisième édition du festival le plus chaud de l’année.

L’équipe de HOT IN HERE récidive pour la troisième édition du festival le plus chaud de l’année.

AU PROGRAMME :

Concours de mangeurs de piments animé par Mc Trate de Bétaine (@jaguar_serrurier)

Projection exclusive du documentaire Chiliheads, fous de piments forts réalisé par Julien Fréchette (@pimenterie )

Spicy Bar animé par @saucespiquantesreview en compagnie de tous les crafteurs de feu (@swetbxl,@renaesauce , @mastari_fr, @neck_dart , @mundohotsauce, etc.)

Jeux : Chasse au très hot, Pique&Collecte, Spice Roulette, Tombola… avec @lospimientos666

Pop-up store HOT IN HERE

Dj set : Daft post punk, Mykonos, Boule de crystal, Appogoes, Cheveux

à la folie – Paris 19e Parc de la Villette – 26 Av. Corentin Cariou 75019

Contact : sonia@hot-in-here.com https://www.helloasso.com/associations/hot-in-here/evenements/paris-on-fire-3-edition-hot-lympique

Diagramme Studio