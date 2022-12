Rennes. Étiennette et Joséphine, brocanteuse vintage et chic

Étiennette et Joséphine a ouvert ses portes le 15 octobre 2022 au 4 rue du vau Saint Germain, dans le centre ville de Rennes. La boutique tenue par Maude Lecarte propose tous types de décoration, de petits meubles et autres objets de seconde main chinés par ses soins. De 7 à 77 ans, venez trouver votre bonheur pour styliser votre intérieur.

Étiennette et Joséphine, est la boutique de décoration de seconde main que Maude Lecarte a ouverte mi-octobre 2022, nommée d’après les prénoms de ses grand-mères. La devanture bleu-vert du lieu se démarque dans la rue commerçante du vau Saint Germain. Étiennette et Joséphine répond à une sensibilité de Maude Lecarte au développement durable. « Concernant ma propre consommation, j’essaye aussi de changer mes habitudes, notamment dans ma déco. Les objets que j’achète sont, autant que possible, de la seconde main et quand ça n’en est pas je regarde la provenance », déclare la gérante. Après une reconversion professionnelle, Maude Lecarte se consacre à une passion de longue date, la décoration. Il lui apparaît alors évident que son activité recoupe ses valeurs écoresponsables.

Maude Lecarte dans sa boutique

Les objets réunis par la chineuse professionnelle sont récupérés dans des brocantes, des vide-greniers ou directement chez des particuliers. Les biens ne sont pas choisis au hasard et correspondent à « l’univers vintage-chic » que Maude Lecarte cherche à créer dans sa boutique. Parmi la sélection, il est aussi possible de trouver du neuf. Les créations des artistes présentés sont exclusivement made in France ou Europe, « je souhaite aussi promouvoir des créateurs rennais ».

Dans cette perspective, Maude Lecarte expose l’illustratrice rennaise Pablo est une fille dont le style pointilliste peut autant représenter des scènes florales que des bâtiments connus de Rennes. La gérante propose aussi les abat-jours d’Aurélie Cousin, cousus main et dont le style coloré et glamour se fond parfaitement dans l’ambiance générale de la boutique. Une créatrice de Pléchâtel fournit à Étiennette et Joséphine des cartes en porcelaine sur lesquelles se dessinent comme des fossiles des empreintes de végétaux. Une autre particulière basée à Rennes stylise également des tables d’appoint à l’aide de mosaïque ou d’éclats de vaisselle en céramique. « C’est un endroit vivant avec des choses nouvelles à découvrir », décrit Maude Lecarte.

La diversité du choix que l’on peut trouver chez Étiennette et Joséphine crée un univers chaleureux où l’on pourrait se rendre simplement pour y faire un tour, « juste pour le plaisir des yeux ». La boutique plaît tant que certaines personnes viennent solliciter des conseils en décoration, « des clients viennent avec des photos de leur intérieur et demandent de l’aide pour bien choisir tel ou tel meuble, la couleur qui irait le mieux, etc. ». Il peut arriver que des personnes aient une demande spécifique « l’autre jour, j’ai fais une lampe sur mesure avec un ancien luminaire ». Dans ces cas-là, si l’objet souhaité ne figure pas parmi le large choix de la boutique, alors Maude Lecarte garde la demande en tête et dirige ses recherches en fonction. « J’ai trouvé un service de vaisselle blanc et or pour une cliente qui en cherchait un pour les périodes de Noël », témoigne-t-elle. À chaque saison son étalage.

Entre chiner les objets, négocier un prix d’achat, aller les chercher, tout en gérant parallèlement sa boutique, Maude Lecarte est sur tous les fronts. Elle trouve tout de même le temps de développer son activité. Pour la rentrée 2023, elle ambitionne de monter un site d’achat en ligne. Elle couve également le projet de mettre en place un système de location de vaisselle pour les événements tels que les mariages ou les anniversaires. De quoi convenir à toute une clientèle, aux profils variés que ne pensait pas atteindre la gérante, « il y a de tous les âges, de 20 à 80 ans et aussi de différentes catégories sociales ». Maude Lecarte se trouve très satisfaite de ce constat. Elle a volontairement affiché une gamme de prix très large qui couvre des objets allant de moins de 10€ jusqu’à plus de 100€, « j’essaye surtout d’être assez juste dans mes prix », conclut-elle.

Étiennette et Joséphine est l’endroit où se rendre pour refaire sa décoration ou la parfaire. En plus de la satisfaction de s’offrir des pièces uniques, de qualités et qui peuvent présenter un avantage économique, la seconde main devient pour certains un réel engagement responsable et environnemental.

Étiennette et Joséphine, au 4 rue du vau Saint Germain, Rennes

Pour plus d’infos

Horaires : Du mardi au jeudi (11h00-18h30) et du vendredi au samedi (10h00 à 19h00)

