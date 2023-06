Manche. Ethereal Decibel Festival, c’est parti !

Le Festival Ethereal Decibel Festival revient au Parc de Saint-Symphorien-des-Monts pour une 5e édition du 23 au 25 juin 2023 Amateurs de psytrance, vous serez servis : un véritable petite ville hors du temps vous attend, musique de grande qualité et étoiles dans les yeux garanties !

Ethereal Decibel Festival, c’est un des événements majeurs de sa catégorie en région normande mais aussi en France. C’est un condensé de toute la passion de ses membres pour la culture psytrance, qui se traduit sous la forme d’un festival de trois jours et deux nuits. Avec pour ambition de maintenir les valeurs principales d’un événement de ce genre, non seulement concerts de jours et nuits s’enchaînent, mais d’autres activités sont proposées (expositions, jeux, fête foraine, déambulations artistiques), ainsi qu’un micro-village de stands d’artisanat et de restauration.

L’événement est certes doté d’une programmation de haut vol sur trois scènes mêlant artistes locaux, nationaux et têtes d’affiches mondialement connues, l’association porteuse du projet, Ethereal Decibel compagny, ne mise pas tout que sur la musique. Des scénographies et décorations uniques émerveilleront les festivaliers par leur monumentalité et leur qualité.

Mais où se trouve cet endroit magique ?

Situé sur la commune de Saint-Symphorien-des-Monts (50), ce parc de 64 hectares est un lieu atypique et d’ordinaire fermé au public. Les nouveaux propriétaires de l’endroit ont entrepris de rénover ce petit coin de paradis vert suite aux dégâts de la tempête de 1999 avec pour objectif de lui redonner son ambiance d’antan. Offrant une surface amplement suffisante pour la taille de notre festival, un environnement naturel véritablement authentique, une localisation géographique avantageuse vis-à-vis de nos festivaliers, et des pouvoirs publics locaux très conciliants avec la musique électronique, l’équipe ne pouvait espérer trouver mieux.

Et on écoutera quoi ?

Durant 3 jours et 2 nuits non-stop, ce sont plus d’une centaine de projets artistiques musicaux qui vont se succéder. Parmi eux, plusieurs références reconnues à l’international dont la réputation n’est plus à faire, mais également de nombreux artistes locaux. La programmation de la scène alternative prend une direction artistique plus affirmée avec une nuit consacrée à la Bass Music et une autre à la Techno. La scène principale quant à elle s’axera autour du large spectre musical de la psytrance, avec des nuits plus underground.

AJJA – PSYTRANCE

Ajja est un artiste suisse éclectique et polyvalent qui canalise sa créativité en menant parallèlement des carrières de musicien, de producteur, de directeur de label, de graphiste, de développeur de logiciels et de peintre. En 2005, Ajja a lancé un projet solo sous son propre nom. Il s’est rapidement fait connaître pour sa trance psychédélique groovy, croisant les genres pour attirer des personnes de styles très différents.

ORESTIS – DARKPSY

Originaire d’Athènes, ses premières expériences musicales ont été le métal, le gothique, la dark-wave et le hardcore. Et c’est au début de l’année 2004 qu’il a commencé à produire son propre style musical, marqué par des influences atmosphériques profondes, des éléments percussifs forts, des sons spectaculaires et une attention particulière à la progression de l’histoire sonore. Les compositions d’Orestis sont inspirées par le flux universel de nos sentiments et expériences quotidiennes.

CAPTAIN HOOK – PROGRESSIVE PSYTRANCE

Artiste emblématique du courant Progressive Trance, il est réputé mondialement comme un des pionniers de la scène psychédélique mondiale. Connu et reconnu au fil des ans et de ses dates dans les plus prestigieux événements du monde entier, il à su faire preuve de renouveau de nombreuses fois avec un style en perpétuelle évolution. Il sera donc présent sur notre mainstage pour vous faire profiter de ses dernières productions.

ØKAPI – EXPERIMENTAL / BREAKCORE

Økapi (aka Filippo Paolini) est un DJ italien et un artiste du découpage sonore et du sample. Filippo est à l’origine de plusieurs albums solo, d’albums en duo avec Mataxu, et d’albums en trio avec Dogon. Les albums d’Økapi illustrent son style incroyablement unique et audacieux qui mélange son habilité aux platines vinyles et digitales qui bousculent les frontières des genres entre le sampling Hip-Hop, l’orchestre symphonique, la musique Lounge, la Techno, le Broken Beat, l’Electro, le 8-Bit, la Polka, les comptines pour enfants, la Pop, les classiques de la musique hawaïenne… et la liste est encore bien longue !

HYPOGEO – DARK PROGRESSIVE

HypoGeo c’est « Tout ce qui vient, tout ce qui pousse, tout ce qui évolue sous terre ». Cette description correspond parfaitement à sa musique: profonde, obscure, hypnotique, mentale, dirty et psychédélique. Ce mélange a pour origine les influences musicales du producteur : le métal, l’industriel, l’EBM, la New Wave, la Noise, la Techno, l’IDM et la Dark Ambient. C’est en 2012 que HypoGeo s’ouvre au reste du monde musical. Son premier album « Tree of Lies » paraît sur le label Australien Zenon Records, et rencontre instantanément un immense succès de par ses sonorités agressives et lourdes, qualifiées de Forest et de l’ultime son « Zenonesque ».

MARK DAY – FOREST

Né à Londres, Mark Day a toujours baigné dans la musique, autant celle émanant de la radio (toujours allumée) que celle des bandes-son de jeux vidéos. C’est à l’adolescence qu’il tombe amoureux de l’univers de la musique électronique, en commençant par la Trance, puis en explorant tous ses sous-genres. Après avoir découvert les soirées et la scène underground Psytrance, il commence à mixer et à produire sa propre musique, texturée, entraînante et magiquement psychédélique, qu’il distille aujourd’hui sur les scènes du monde entier.

TILDA – PSYTECHNO

Tilda est une productrice et DJ franco-australienne bien déterminée à envoûter les dancefloors du monde entier. Elle mélange les styles de Dark Minimal, Hypnotic et Psy-Techno pour apporter une sonorité ténébreuse mais lumineuse, avec des sensations groovy et étincelantes. Fascinée par les moments magiques créés par la culture underground, Tilda ne s’imagine pas une existence sans moments d’extase, d’introspection, d’excitation et de transe.

EMPEROR – BASS MUSIC

Depuis sa première release « Monolith » qui a détruit les dancefloors européens en 2012, Emperor n’a cessé de démontrer son talent et sa puissance sans cesse grandissants sur la scène D&B. Enchaînant les releases et les EPs sur des labels tels que UKF, VISION, Critical Music, Drum&BassArena, Symmetry, Inspected, Neosignal… Il s’impose définitivement comme l’un des noms les plus intéressants et incontournables de l’univers de la Bass Music.

BROKEN NOTE – NEURO BASS

Broken Note est à l’avant-garde de la musique lourde bien conçue : La conception sonore cinématique et les basses imposantes s’articulent autour de rythmes agressifs inspirés du dubstep, du métal et de la drum’n’bass sombre. Passant sans transition d’un tempo à l’autre, ils puisent dans l’esthétique sonore sombre du paysage industriel pour délivrer une lourdeur étonnante qui est aussi tranchante dans les clubs et les festivals que dans les vastes entrepôts délabrés de l’underground.

GOROVICH – PROGRESSIVE PSYTRANCE

GOROVICH est un producteur et DJ de Psytrance connu pour son style et son son innovateurs. Il s’est produit sur certains des plus grands dancefloors du monde, apportant une vibration hypnotique à son public. Le parcours de Nimrod Gorovich en tant que musicien a commencé comme batteur sur la scène indie de Tel Aviv. Il s’est ensuite tourné vers le monde électronique. En explorant et en expérimentant constamment de nouveaux sons et de nouvelles approches de la musique, il continue à repousser les limites de la musique psychédélique avec son style unique et captivant.

MEGALOPSY – DARK PSYTRANCE

Megalopsy est un explorateur psychédélique né en 2002 à Buenos Aires, en Argentine, et focalisé sur la création de potions magiques et musicales ayant pour objectif d’accompagner son usager vers un état de pleine conscience. Combinant des influences tirées de sa vie, ses voyages intérieurs et dans le cosmos, Megalopsy utilise la musique comme un outil pour sculpter et améliorer la perception, en explorant tout le spectre des dimensions sonores, et en matérialisant un format psychédélique audible et adapté à tous les dancefloors à travers l’univers.

SUBWAY SHAMANS – ACID

Subway Shamans est le fruit de l’union sacrée entre Mr Gasmask et Epidemie, les deux étant respectivement des références majeures de l’univers Acid et Acidcore. Les deux producteurs Belges ont lancé leur projet hybride en 2017 et proposent depuis la crème de la crème des sonorités acides.

SP 23 – PSYTECHNO

Le crew Spiral Tribe est né il y a 30 ans. Ils ont rapidement acquis une réputation pour leur politique sans compromis visant à maintenir l’esprit libre de la musique en vie. Aujourd’hui, SP23 ne cesse de se renforcer, jouant dans des salles combles dans toute l’Europe et travaillant sur un large éventail de projets communautaires, d’entreprises sociales et d’événements de partage de compétences. Toujours fidèle à ses racines underground, SP23 a su évoluer, puisant dans ses nombreuses années d’expérience musicale et artistique.

CULPRATE – PSYCHEDELIC BASS MUSIC

Culprate est un producteur britannique de musique électronique oscillant entre l’IDM et la Dubstep. Il s’est affirmé dans la scène Dubstep outre-Manche en sortant des EPs sur les labels Dubsaw Recordings et Inspected Records entre 2010 et 2013. À partir de 2014, sa musique commence à incorporer des influences qui puisent dans le répertoire du rock expérimental et psychédélique (tels que Radiohead ou Pink Floyd). Il crée alors le label Open Outlets sur lequel plusieurs autres artistes le rejoignent rapidement.

Chill out géré par le collectif Sub.Conscience © Anael Azuria

De la musique oui, mais aussi… ?

Au-delà des performances musicales sur les 3 scènes, plusieurs artistes performers vont proposer tout au long de ce voyage des spectacles de feu et de jonglage afin d’émerveiller les yeux de nos spectateurs. Pour ce faire, l’association s’est entourées de plusieurs compagnies afin de pouvoir proposer à un public un panel de représentations diversifié. Plus d’infos ici.

Ethereal Decibel Festival est bien plus qu’un simple rassemblement musical. Soucieux de vouloir proposer à notre public une expérience immersive, l’association met également en place un véritable petit village d’artisans et restaurateurs pour faire de ces 3 jours de festival une véritable parenthèse. Stands d’artisanat, restauration, exposition et activités en tout genre rythmeront le quotidien des festivaliers quand ils ne seront pas sur le dancefloor.

Et… Le Village Électrique, soit LA quatrième scène du festival. Véritable fête au cœur de la fête, ils proposent de nombreuses activités et attractions déjantées pour petits et grands, et à la nuit tombée un dancefloor enflammé grâce à leurs concerts et spectacles de haute voltige, le tout dans une ambiance familiale unique. Ils accompagnent le festival depuis plusieurs années lors de notre festival d’été, et il était impensable de ne pas faire appel à eux pour cette nouvelle édition. Plus d’infos ici

Pour mettre l’eau à la bouche, et le corps en ébullition, l’association annonce cette année le plus bel événement que l’association’elle n’ait jamais fait. Elle s’est donnée pour mission de faire encore mieux afin de partager avec vous l’espace d’un weekend un voyage hors du temps. Frétillant d’impatience quant à l’idée de retrouver les festivaliers, Ethereal Decibel ne cesse d’être reconnaissant du soutien sans faille de son public et n’attend qu’une chose : vous retrouver devant une scène ou dans des nombreux lieux enchantés qui vous attend !

Infos pratiques

Ethereal Decibel Festival – Le Parc, 50640 Saint-Symphorien des Monts

Politique d’accessibilité : Soucieux de donner l’opportunité au plus grand nombre d’accéder à notre festival, et comme le divertissement ne devrait pas être un luxe, nEthereal Decibel a décidé cette année de mettre en place en plus des tarifs habituels, un tarif “Accès Culture” réservé aux petites bourses (quotient familial < 500€), financé entièrement avec l’aide de notre partenaire SHOTGUN et des participants, sur la base du volontariat. Les personnes ayant les moyens, désireuses de donner un peu plus lors de l’achat de leur billet financent donc la place des personnes ayant un plus petit budget.

