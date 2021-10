ETEL. PREMIÈRE RÉSIDENCE D’ARTISTES AU CHÂTEAU DE LA GARENNE AVEC BENOÎT-MARIE MORICEAU

La résidence de création du Château de la Garenne, bâtiment emblématique de la ria d’Étel (Morbihan), a été inaugurée à l’été 2021 avec un premier artiste invité, Benoît-Marie Moriceau. Il y a mené un projet de recherche sur les bunkers de la Seconde Guerre mondiale qui peuplent le grand site dunaire Gâvres-Quiberon, à proximité immédiate du Château de la Garenne. La restitution publique de son travail sera présentée le 16 octobre 2021 à Étel.

En attendant la réception des travaux de rénovation et réhabilitation du site du Château de la Garenne, ce lieu accueille des résidences ouvertes à des créatrices et des créateurs français et internationaux dont la pratique mêle l’art et l’architecture et qui interrogent les notions d’espace, de territoire, d’architecture et de paysage, tous domaines confondus : plasticiens, photographes, vidéastes, graphistes, designers, architectes, paysagistes, etc.

Benoît-Marie Moriceau, premier artiste invité en résidence à l’été 2021, s’est intéressé à un bunker du nom de code « Wn Va 03 », vestige de la Seconde Guerre mondiale échoué sur une plage d’Erdeven, au cœur du Grand Site dunaire Gâvres-Quiberon. Son travail de recherche et de création a abouti à une proposition artistique de revalorisation de ce patrimoine architectural à l’abandon. Entre devoir de mémoire et imaginaire des possibles, ce projet se nourrit de la force incroyable de la résilience chère à notre époque contemporaine.

Benoît-Marie Moriceau

Né en 1980 à Poitiers, Benoît-Marie Moriceau vit et travaille entre Paris et Campbon. Le travail de Benoît-Marie Moriceau prend des formes et des échelles particulièrement diverses. De la modification infime de l’espace d’exposition à l’intervention massive dans l’espace public, il est difficile de qualifier catégoriquement sa nature.

Ceci n’exclut en rien la cohérence qui relie les projets artistiques qu’il développe depuis une quinzaine d’années. Le point commun de ses œuvres demeure la prise en compte du contexte dans lequel elles sont présentées ou l’environnement depuis lequel elles sont visibles, de sa configuration spatiale à son histoire et ses usages. Le travail de Benoît-Marie Moriceau a donc à voir avec le site, quel que soit sa typologie. Par extension, il aborde des questions de proportion et de point de vue qui mettent en jeu l’expérience physique du visiteur autant que ses possibles lectures et interprétations. Chaque projet donne lieu à une recherche préparatoire nourrie de multiples ressources iconographiques et d’histoires relevant de différents domaines de connaissance. Ce travail d’observation et d’enquête lui permet de décliner des propositions artistiques toujours polysémiques, révélant certains aspects cachés ou déjà visibles mais auxquels on ne prête pas nécessairement attention. S’il nous amène à regarder le lieu d’une autre façon, c’est pour donner une large place au sensible et à l’imaginaire.

Depuis 2006, son travail a fait l’objet de plusieurs expositions personnelles parmi lesquelles le centre culturel Les Champs Libres à Rennes en 2018, le centre d’art contemporain le Crédac à Ivry-sur-Seine en 2014, la galerie Mélanie Rio à Nantes en 2013, la Maison radieuse Le Corbusier à Rezé en 2013, le Centre d’art contemporain Le Spot au Havre en 2009 et 40mcube à Rennes en 2007.

Ses œuvres ont régulièrement été présentées dans le cadre d’expositions collectives en France et à l’étranger dont Fieldwork Marfa au Texas (EU), Mercer Union à Toronto (CA), le Centre d’art contemporain Winzavod à Moscou (RU), le Palais de Tokyo et le Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris (FR), la Tate Modern à Londres (RU).

–> Lire notre article consacré à l’exposition The Relative Size of Things and The Vertigo of The Infinite de Benoît-Marie Moriceau aux Champs libres de Rennes en 2018 :

Restitution de résidence le 16 octobre 2021 à 11h à Étel (56)

RDV à la Médiathèque municipale d’Étel (place de la République) samedi 16 octobre

à 11h pour une restitution publique du travail en résidence de Benoît-Marie Moriceau, en présence de l’artiste, du Maire d’Étel et de l’équipe du fonds de dotation MG.

Château de la Garennes 56410 Etel