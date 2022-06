Etangs d’Apigné : la campagne à une encablure de Rennes

Chaque année à la même époque, la baignade, la pêche et les activités nautiques reprennent aux Etangs d’Apigné (en espérant que le plan d’eau situé au Rheu ne présente pas de nouveau une concentration trop forte en microalgues : les cyanobactéries). Toutefois, ce bel espace verdoyant regorge de nombreuses ressources à savourer. Sans modération.

Une belle promenade pour les amateurs et les sportifs

Si l’on ne peut pas se baigner tout le temps aux étangs d’Apigné, le cadre est suffisamment agréable pour que l’on ne regrette pas de s’y être rendu. Les joggeurs, marcheurs et cyclistes rennais le savent : place de Bretagne, il suffit de descendre quelques marches pour atteindre la rive aménagée de la Vilaine. Une grande promenade d’environ 5 kilomètres (aller) mène aux étangs d’Apigné, en s’éloignant progressivement de la circulation automobile au profit d’un cadre champêtre. De quoi faire oublier quelques heures le stress de la vie citadine.

Comment s’y rendre ?

De Rennes, on peut s’y rendre par le chemin de halage en courant, en marchant, en pédalant ou bien encore par la route, en automobile ou avec le Api’Bus au départ de République. On y va pour flâner, faire du sport, pique-niquer ou flirter discrètement à l’ombre des arbres : c’est décidément l’endroit idéal en été et bien sûr on attend avec impatience les résultats des analyses de l’eau pour

pouvoir aussi « piquer une tête » (les relevés ont lieu tous les mercredis).

Il existe un deuxième étang derrière le parking des « terrasses d’Apigné ». En principe interdit au public, l’endroit est toutefois assez fréquenté. Apprécié notamment des naturistes pendant la journée, la nuit (voire même le jour) il se mue en lieu de rencontres à l’horizontale…

Étangs d’Apigné : la baignade surveillée dès ce week-end

En ce week-end de fortes chaleurs, la Ville de Rennes ouvre à la baignade les étangs d’Apigné samedi 18 et dimanche 19 juin 2022 de 12h30 à 18h30. La surveillance est assurée par des maîtres-nageurs sauveteurs diplômés, recrutés par la Ville de Rennes.

Les analyses effectuées sur site par l’Agence Régionale de Santé (ARS) confirment la bonne qualité de l’eau. Des contrôles seront effectués tout au long de la saison de baignade.

Des panneaux rappelant les règles de baignade sont installés à chaque extrémité de la plage ainsi que sur le poste de secours. La zone de baignade est délimitée par une ligne d’eau matérialisée et des bouées sur la longueur de la plage. Pour rappel : en dehors de la zone prévue à cet effet, la baignade est interdite.

D’autres possibilités de se rafraîchir

Des pataugeoires sont à la disposition des petits dans trois parcs rennais :

– Square Charles-Géniaux, de 11h à 19h

– Parc Bréquigny, de 11h à 20h

– Parc des Hautes-Ourmes, de 11h à 19h30

Des brumisateurs sont installés dans plusieurs parcs de la ville, en permanence au parc du Berry (Villejean) et sur les plages vertes de Baud Chardonnet et à Apigné. Un miroir d’eau est aussi en fonctionnement Place Saint-Germain.

Rennes est bien dotée en parcs et lieux boisés qui offrent autant d’espaces d’ombre et de fraîcheur.

Pour les localiser facilement : https://metropole.rennes.fr/vague-de-chaleur-comment-se-proteger-et-se-rafraichir-rennes

Des piscines dans Rennes

Le bassin nordique de la piscine de Bréquigny est ouvert, le bassin couvertes ouvert à tous de 15h à 19h, Le petit bassin est cours de résolution d’une panne technique. En revanche, pour les petits, la pataugeoire sèche (jeux d’eau extérieurs) fonctionne.

Les autres piscines de la Ville sont également ouvertes : Villejean (de 14h à 19h), Saint-Georges (de 14h à 19h), Gayeulles (de de 9h à 13h et de 15h à 19h).

Les piscines sont également ouvertes le dimanche : Villejean de 9h à 14h, Saint-Georges de 9h à 14h, Gayeulles de 9h à 13h et de 15h à 19h, Bréquigny de 9h à 13h et de 15h à 18h pour le bassin nordique et de 9h à 13h et de 15h à 19h pour le bassin couvert.

Pour rappel

Dans cette période de pic de chaleur il est recommandé de :

* Boire régulièrement de l’eau / Ne pas boire d’alcool

* Se rafraîchir à l’aide d’un éventail

* Mouiller son corps

* Passer du temps dans un endroit frais

* Manger en quantité suffisante

* Éviter les efforts physiques

* Donner et prendre des nouvelles de ses proches

* Penser au registre canicule pour que les personnes âgées/isolées et les personnes en situation de handicap puissent être contactées par les services de la Ville

* Se protéger (casquettes / crème solaire)

* S’habiller en conséquence

* Si vous êtes témoin d’un malaise ou ressentez un malaise, il faut appeler le 112.