ESSÉ PRÈS DE RENNES. BÉATRICE ROZÉ PRÉSENTE LA BOULANGERIE FAGOTS ET FROMENT

La boulangerie bio et familiale Fagots et Froment fait du pain à l’ancienne. Rencontre avec Béatrice Rozé, la dirigeante, qui nous raconte l’aventure de cette boulangerie située à Essé en Ille-et-Vilaine. Bienvenue dans les coulisses de la boulangerie Fagots et froment.

Pain au levain biologique, pétri à la main, cuit au four à bois. Différents pains (semi complet, blanc) de différentes tailles et formes, en ajoutant des céréales (pavot, sésame, noix, 6 céréales, pain au cumin)ou avec de l’épeautre et du seigle. Mais aussi les gâteaux : Galichon (kouign-amann), croustade au pommes, far breton, fondant au chocolat et bien sur la brioche, Panier des fées…

Retrouvez Fagots et froment dans l’ensemble des marchés suivants :



Rennes :

Ste-Thérèse (mercredi)

Le Mail F.Mitterrand (mercredi après-midi)

Jeanne d’Arc (jeudi)

Les Lices (samedi)

La poterie (vendredi après-midi)



Autour de Rennes :

Autour de Rennes : La Guerche (mardi)

Pacé (mercredi)

Janzé (mercredi)

Saint-Grégoire (mercredi)

Châteaubriant (mercredi)

Bruz ( vendredi)

Mordelles (vendredi soir)

Cesson (mercredi soir et samedi)

Vitré (samedi)

Vern-sur-seiche (samedi)



Saint Malo :

Saint Malo : Rocabey ( jeudi et samedi)

Saint-Servan (mardi et vendredi)

Paramé ( mercredi et samedi)

Autour de St Malo:

Autour de St Malo: Lancieux (mardi)

Pontorson (mercredi)

Cancale (Jeudi)

Dinan (Jeudi)

Plélan le Petit (Vendredi)



http://www.fagotsetfroment.fr/

02 99 47 04 26

contact@fagotsetfroment.fr

