Envie de séparer votre espace de travail de celui privé ? De sortir de chez soi pour travailler dans une ambiance sympa et chaleureuse ? Le concept du coworking est fait pour vous, et Rennes possède son lot de lieux qui ravira tous les profils. Définition et présentation des espaces coworking de la capitale bretonne. Le dernier ajouté au guide : La Ruche Rennes !

Qu’est-ce que le coworking exactement ? Ce mot est sur toutes les lèvres – sur celles des indépendants et des entreprises – et dynamise le secteur du travail. Travail collaboratif, ambiance agréable ou encore lieu de partage, ces mots sonnent comme la douceur du miel aux oreilles de tout un chacun quand il s’imagine un tel lieu de travail.

Possible remède au travailleur indépendant solitaire, espace de travail 2.0 où l’ambiance studieuse s’allie à la flexibilité et au confort, les initiateurs de ces espaces dédiés au coworking ont tout simplement pour but la création d’un espace qui donne envie de revenir le lendemain. Ces espaces de travail partagés permettent de créer du lien social, favorise l’échange de compétences et l’ouverture entre ses membres. Dans une même ligne directrice, les espaces de coworking s’adaptent aux envies et besoins des travailleurs nomades et des sociétés.

LA RUCHE RENNES

La Ruche Rennes est un espace de coworking collaboratif de 700m2 où règne convivialité, valeurs sociales et solidaires et animation de communauté ! Idéalement placé car accessible en bus, métro, vélo mais aussi voiture au bord de la rocade, elle propose plusieurs formules qu’elle adapte sur mesure : Open-space, bureaux fermés, bureaux partagés plein-temps fixe, mi-temps flexible, formule à la journée.

Aux espaces de coworking et espaces de travail fermés, s’ajoute un tiers-lieu accueillant entreprises & public extérieur (événementiel, réunions, séminaires, formations, ateliers partagés).

La Ruche valorise l’innovation sociale et souhaite offrir un lieu propice au développement professionnel et personnel à une diversité de publics : entrepreneurs, associations, salariés, télétravailleurs, indépendants, intrapreneurs, chercheurs, étudiants, etc. Notamment à travers des parcours d’accompagnement dédiés.

La Ruche Rennes. 19 Rue Louis Kerautret Botmel, 35000 Rennes – rennes@la-ruche.net / 07 56 18 32 24

LE BIGRE ! LIEU

Le Bigre ! Lieu est un espace de travail partagé porté par les coopératives Smart et Oxalis. Pensé en écoconception, le tiers-lieu coopératif et inclusif s’adresse à tous les porteurs·euses générateur·trices d’activités responsables. « Le but est de mutualiser des espaces de travail pour faciliter les synergies entre nos différentes structures, toutes mues par des valeurs communes », lit-on sur leur site.

Les 400 m² de bureaux au plein cœur de Rennes s’ouvrent sur plusieurs espaces : des salles de réunions (de 4 à 24 places), 10 postes de bureaux fermées, 25 postes en coworking, 3 box appel ou RDV 1to1. Parallèlement, Le Bigre! Lieu propose une petite programmation ponctuelle faite de rencontres-débats, expositions et projections, apéros dessin, etc.

Le Bigre ! Lieu. 8 place du Colombier, Rennes, France – 07 60 57 11 22

ESPÈCES D’ESPACES

Situé dans le quartier Anatole France, Espèces d’espaces tient son nom du roman de Georges Perec publié en 1974.

Espèces d’espaces. 75 Bd de Verdun, 35 000 Rennes – 02 99 66 98 62

BEE COWORK

Petit détour à Saint-Grégoire, en bordure de la rocade, facilement accessible en transport en commun, pour découvrir l’espace Bee Cowork. Installé dans les nouveaux locaux de FITECO, cabinet d’expertise-comptable, de conseil et d’audit, au sein du centre d’affaires Alphasis à Saint-Grégoire, Bee Cowork c’est plus de 500 m2 dédiés au coworking, dans une ambiance moderne et cosy.

Le lieu est divisé en différents espaces : Le Coworking Café (« que ce soit dans l’espace Bee Free, La Taverne ou Le Pub, installez-vous confortablement avec un thé ou un café »); les bureaux ; les salles de réunion selon les besoins. Tous ces espaces sont disponibles à l’heure, à la demi-journée, à la journée et au mois.

Bee Cowork. rennes@beecowork.fr – 02 99 67 00 07

CHEZ DAVID ET BENE

Lancé en septembre 2021, Chez David et Bene est le petit nouveau arrivé en ville. Espace de travail atypique, il a pris ses quartiers dans une maison de particulier à 5 minutes à pied de la gare de Rennes. Le lieu s’adresse aussi bien à des TPE/indépendants qu’aux associations, aux salariés qu’à des grandes entreprises. L’Oréal, BMW, Nivea, ou encore Lactalis, sont notamment passés par chez eux.

Au delà du coworking, l’espace propose de la location de salle, des événements (ateliers gratuits pitch test, rdv pro au féminin, rencontres club affaires, afterwork, expositions, yoga, vide-dressing, etc.) et de la restauration. Plus original, des services de conciergerie sont également mis à disposition pour un meilleur confort. Repartez avec votre panier fruits/légumes ou du pain frais, faites-vous livrer vos courses en vrac, ou au besoin, une chambre à louer est à disposition au 2e étage côté maison !

Lumineuse, elle possède un lit deux places, un bureau, une cuisine, et un accès terrasse. Offre spéciale si vous réservez un combo chambre + coworking ou location de salle ! Chez David et Bene ont également des partenariats avec des hôtels aux alentours.

Chez David et Bene. 8 Rue Hersart de la Villemarque, 35 000 Rennes – 02 99 32 44 26

LA STATION & CO

Situé au cœur de l’Ecopôle Sud-Est, à proximité de la rocade sud, la Station & CO constitue 400m2 dédiés aux entrepreneurs, freelance, télétravailleurs, etc. Le lieu vous propose huit places en open-space, dix-sept en bureau fermé (de une à trois personnes), des salles de rendez-vous, de formation et de réunion. Il est possible réserver en ligne, 24h/24, à partir d’1h pour tous les espaces, et son parking privatif gratuit rend l’accessibilité plus facile. L’espace comporte également une terrasse où vous pourrez apprécier votre café ou thé, des ateliers thématiques et une salle de lumino-relaxation pour favoriser le bien-être au travail.

La Station CO. 6B Rue du Bas Village, 35510 Cesson-Sévigné – 02 85 29 59 50

LA CORDÉE

L’histoire de la Cordée commence fin 2011 à deux. Aujourd’hui espace de coworking implanté à l’échelle nationale – Villeurbanne, Lyon, Nantes, Paris, Annecy, Jura (Morez), Beaujolais (Lamure) – La Cordée a fait son nid à Rennes en 2016. Connue pour ses frasques, ses blagues, sa bonne humeur à toute épreuve, Claire accueille une joyeuse troupe bretonne. Afin de prendre part dans la communauté, il faut adhérer, mais le lieu reste ouvert aux travailleurs nomades. De ce fait, il est possible de venir travailler à l’heure ou à la journée à partir de 4 € de l’heure.

Sans compter les crêpes dégustées à la moindre occasion, on trouve dans cette petite maison de ville un espace calme, un espace convivial, beaucoup de lumière, des dessins aux murs, une réserve de thés digne d’un souk, des grandes tables communautaires et des petits recoins pour s’isoler, selon les envies de chacun.

La Cordée Lices. 1 Carrefour Jouaust, 35 000 Rennes

LE LOFT

Le Loft est un espace en centre-ville de Rennes dédié à la location de bureaux à partir de 5 € TTC, de salles de réunion pour des séminaires à partir de 15 € TTC, à l’heure et à la journée. Afin d’organiser des événements dans un lieu chaleureux, une privatisation du Loft est également possible. Sont mis à disposition de la communauté : une cuisine équipée, un lounge, une salle de sieste, une douche pour les sportifs et… un toboggan ! Un environnement plaisant qui propose 90 postes pour travailler en toute convivialité, loin des désagréments du télé-travail.

Le Loft. 3 rue de Robien. 35000 Rennes. 02 23 24 56 53

L’ATELIER

Installé au sein des bureaux de Reputation Squad (agence de conseil en stratégie de communication et e-réputation créée en 2009), l’Atelier propose à la location d’espaces de travail en accès libre 24/h/24 et 7j/7. Une offre de coworking tout compris avec accès aux salles de réunion, salle de pause/déjeuner, cuisine, internet et ménage à partir de 150 € par mois.

L’Atelier. 17 Rue Victor Hugo, 35000 Rennes. 02 30 96 66 09

L’ESPACE BZH

En plein centre, à 4 minutes à pieds de République, l’espace BZH propose un lieu très convivial. Le local ne propose pas de formule à la journée ou à la semaine afin de mutualiser les coûts d’un endroit agréable pour travailler. Spécialistes du monde digital, expert en protection de la foudre ou encore communicante scientifique, la diversité des profils coworkers permet un échange de compétences et d’idées enrichissant. Si vous recherchez un lieu sur le long terme, ce sera à partir de 160 € par mois.

Espace BZH. 20 Quai Duguay Trouin, 35000 Rennes. 06 50 42 58 95

SMILE

Avec sa surface de plus de 800 m2, et 42 places de parking, Smile est un espace de coworking dédié à tous ceux qui ont la conscience écologique. De son ossature en bois aux couleurs punchy, Smile vous accueille dans des locaux magnifiques, propices à la créativité et à l’échange.

Vous pouvez venir y travailler à l’heure, à la journée ou au mois, à partir de 3 € HT à l’heure ou 15 € à la journée.

Smile coworking. Zac Cap Malo, Avenue du Phare de la Balue, 35520 La Mézière. 02 23 22 48 25

HAPPY HOURS

L’espace de 200 m2 de Happy Hours peut accueillir jusqu’à 20 coworkers. À l’image de leur nom, Happy Hours est une association sans salarié, ni animateur à l’ambiance chaleureuse et sociabilisante. Tous les 6 mois, le bureau de l’association change, les places de chacun étant tirés au sort. Les recettes récoltées sont réinvesties pour la communauté afin d’améliorer les lieux – travaux d’aménagement, décoration, entretien, ménage,etc.

Happy Hours propose 3 postes nomades à la journée (15 € TTC avec adhésion, 18 € TTC sans adhésion) et 17 postes de résidents pour les coworkers qui cherche à s’installer pour une durée indéfinie (264 € TTC).

Happy Hours. 2 rue Victor Hugo 35000 Rennes.

Rue de Léon à Rennes, Palpite est le nouvel espace de travail collaboratif géré par Anne-Claire Loaëc. Il succède au Lavoir. Le cadre de travail champêtre, avec son jardin verdoyant en bordure de Vilaine, accueille désormais 24 postes de travail répartis dans deux petits open-spaces calmes et ultra-lumineux. Le petit plus : des cabines afin de s’isoler pour téléphoner.

Le lieu hybride et indépendant souhaite développer ses activités au delà de l’espace de coworking. Pour ce faire, Anne-Claire propose également de la location d’espace et une programmation d’événements dans le but de contribuer à un monde plus vivable et plus convivial.

26 rue de Léon 35 000 Rennes. 06 13 27 08 64.

144 COWORKING

Cet espace chaleureux et fonctionnel de 50 m2 est un open space moderne avec une salle de réunion modulable et des services sur-mesure à louer pour la durée de votre choix (à l’heure, à la journée, au mois, à l’année). Situé à l’Axan, dans le quartier de la Poterie, le 144 Coworking Rennes est facilement accessible en transport en commun et peut accueillir 12 personnes. Ce nouvel espace à la mode BZH s’adresse aussi bien aux coworkers réguliers qu’aux indépendants à la recherche d’un espace pour la journée.

144 Coworking Rennes. 10, Rue de la Sauvaie, 35 000 Rennes. 02 49 09 24 90

LE CWYK

Du coworking dans une ancienne chapelle ? C’est possible avec Cwyk (se prononce « couic ») ! Situé à deux pas de Beaulieu, cet espace, créé en 2017, met à votre disposition plusieurs espaces à louer à la journée, à la semaine ou au mois : un open space avec deux plateaux de 5 places, une salle de réunion rapide appelé « le Cube », une salle de réunion de 12 places, un espace détente, une cuisine aménagée ou encore un flipper.

Cwyk. La Chapelle, 30 rue Lavoisier, 35 000 Rennes. 02 99 78 09 09

UBIPLEX

Il n’y a pas qu’à Rennes que les coworkers peuvent s’installer. Pour découvrir ce charmant espace de coworking, direction Betton ! Aménagé au cœur du château de la Vallée depuis 5 ans, Ubiplex allie le patrimoine à la modernité dans un environnement agréable. Cet espace de travail propose des bureaux équipés, des salles de réunion et des services sur-mesure selon les envies de chacun.

Tarifs : Offre spéciale des beaux jours : 200 € HT/mois (bureau en open space/Accès 24h/24 7j/7 avec badge sécurisé/Internet Fibre 20Mo/Casier individuel à clef/Imprimante partagée/Accès illimité aux 2 salles de réunion) – Offre mensuelle accès illimité : 290 € HT/mois (mêmes caractéristiques que l’offre des beaux jours) – Forfait spécial (les consulter)

Ubiplex coworking Rennes. 35 830 Betton. 02 30 95 10 07.

THABOR COWORKING

Ouvert depuis 2016, Thabor Coworking propose au coworker indépendant et aux entreprises un espace de travail en plein centre-ville. Seize bureaux sont mis en location ainsi que trois espaces privatisés et une salle de réunion. Afin de travailler dans un cadre studieux, mais convivial, un salon, une cuisine ainsi qu’une salle de bains sont mis à disposition de la communauté.

Tarifs : Espace privatif (4 postes de travail) : 450 euros HT/mois / Poste de travail : 200 euros HT/mois. Pas d’engagement dans le temps.

Thabor Coworking. 14 Rue Waldeck Rousseau, 35 700 Rennes. 06 51 67 96 62.

LA NEWSROOM

Nouvel espace à la décoration design et contemporaine, la Newsroom est un lieu de travail unique, solidaire et coopératif dédié aux entrepreneurs (startups, freelances, pigistes, auto-entrepreneurs) du domaine des médias et de la communication digitale. Des formules pour un bureau en open space à la journée (15 € TTC), à la semaine (55 €) et au mois (120 € TTC) sont proposées selon les besoins, ainsi que des bureaux privatifs (360 € TTC).

La Newsroom. 14 Rue Dupont des Loges, 35 000 Rennes.

ESPACE THE 4TH

A proximité immédiate de la gare, l’espace de coworking The 4th possède huit postes de travail équipés. Parallèlement, la salle de réunion peut accueillir jusqu’à 6 personnes pour des réunions professionnelles en petit comité et est mise à disposition de toute personne non résidente de notre espace de coworking.

Espace The 4th. 4 avenue Louis Barthou, 35 000 Rennes.

L’ESCALE

« Dans une maison rénovée, avec jardin, proche de toutes les commodités et d’accès facile, le coworking « L’escale » est fait pour vous si vous cherchez à Rennes… ». Une introduction que ne peut que donner envie aux futurs coworkeurs. Ce lieu d’échanges convivial est ouvert aux professionnels de tous horizons afin de s’enrichir des autres, rompre avec l’isolement que le travail indépendant peut apporter et ainsi créer un réseau. Déjeuner ou se reposer quelques instants dans le jardin extérieur les jours de beaux temps ne pourra qu’être agréable. Possédant des bureaux fermés et privatisables, les tarifs vont de 98 € à 225 €/mois selon le nombre de journées que vous voulez passer dans l’espace (accès salle de réunion, salle de rendez-vous et jardin compris).

L’Escale. 59 Rue Jean Jouvenet, 35 200 RENNES. 06 72 87 54 78

Parallèlement aux services habituels d’un espace de coworking, Good Place met tout en oeuvre afin de proposer des conditions de travail agréable et un épanouissement complet : ateliers de yoga, relaxation, sophrologie, cours de cuisine… Le bien-être au travail est à l’honneur entre ces murs. Et le plus à ne pas négliger, révélateur des valeurs de l’espace de coworking, est sans conteste leur engagement dans le développement durable et l’écologie. Bien conscients des enjeux environnementaux actuels, ils s’investissent afin de devenir acteur d’un changement qui s’avère indispensable aujourd’hui afin de réduire au maximum leur impact écologique : jardin bio, produits d’entretien naturels, peintures écologiques, etc.

Good Place. 5 allée de la Grande Treille, 35200 Rennes. 06 61 25 99 98

MEETING POINT

Cet espace de coworking collaboratif et convivial de 1000 m2 est installé en plein cœur de la zone tertiaire des Champs-Blancs (Rennes – Cesson). Bureau fermé pour votre société ? Poste de travail confortable pour votre activité de free lance ? Relogement de collaborateurs pendant des travaux ? Etc. Dédié à la location de bureaux équipés – fermés et ouverts – et à la location de salles de réunion, Meeting Point propose des solutions flexibles. Les 800 m2 d’espace de travail se divisent en 81 postes selon chaque besoin : places nomades en open-space, bureaux individuels ouverts, bureaux fermés, salle de réunion de 20 personnes, salles de réunion/ RDV, salle de brainstorming, espace détente, salons et douche.

Meeting Point Rennes Cesson. ZAC des Champs Blancs. 13, rue Claude Chappe. Immeuble Oxygène – Bâtiment A, 35510 Cesson Sevigné

