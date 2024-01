A l’occasion des Nuits de la lecture, dont le thème porte en 2024 sur « Le Corps » , Marie Baldet partagera son expérience de la natation à travers son roman « Corps et métamorphoses ». Le public est invité à assister à cet événement qui se déroulera à la médiathèque d’Erdeven, dans le Morbihan, le samedi 20 janvier 2024. Les illustrations réalisées par l’artiste plongeront les visiteurs dans une redécouverte des possibilités du corps et dans une réappropriation de soi-même à travers le corps.

La huitième édition des Nuits de la lecture aura llieu du jeudi 18 au dimanche 21 janvier 2024. Cet événement culturel met en valeur la lecture sous toutes ses formes et choisi le thème du corps cette année, en écho aux Jeux Olympiques de 2024. Dans le domaine littéraire, le corps peut être tour à tour une évocation poétique, un sujet d’anatomie pour la science ou le reflet des traits de caractère d’un personnage de roman.

À partir de 14h, la médiathèque d’Erdeven proposera un atelier pour découvrir la technique de l’estampe utilisée par Marie Baldet dans son roman graphique sur la natation. L’artiste partagera son savoir-faire avec les visiteurs jusqu’à 16h, en expliquant les techniques de l’impression sans gravure.

À 16h30, la plasticienne présentera les tirages originaux ayant illustré son premier roman graphique L’heure de la métamorphose. Le public partira à la découverte de son univers en dévoilant les 494 monotypes originaux de son roman graphique. L’ouvrage, avec ses 154 pages, raconte un moment clé de la vie de l’artiste. La lecture sera une sorte de parenthèse pendant laquelle elle racontera comment son corps devient l’instrument de ses rêves et de ses pensées dans l’eau d’une piscine grâce à ses mouvements de nage. La plasticienne nage comme elle dessine et trace son chemin tantôt dans l’eau chlorée, tantôt dans la peinture !

La rencontre-dédicace avec Marie Baldet est un roman graphique tenant du carnet de bord et du récit initiatique. La présentation sera suivie d’une vente de son ouvrage et de ses estampes.

Une autre activité sera proposée à 16h30 pour les enfants âgés entre 3 et 10 ans. Ils pourront illustrer la thématique des Nuits de la lecture sur le corps, en se mettant en mouvement avec un petit échauffement ! Ce sera l’occasion d’une séance de lectures en mouvement avec au programme : des lectures, des comptines, des jeux de doigts, des gesticulations et des danses.

Attention : sur inscription uniquement. Les places seront, cependant, attribuées de préférence aux familles souhaitant assister en parallèle à la rencontre avec Marie Baldet

Fille d’un professeur des beaux-arts de Rennes, dès son jeune âge, Marie Baldet souhaite exercer un métier créatif. Elle est diplômée après avoir réussi brillamment ses cinq années d’études de lettres à l’École Nationale Supérieure de la Nature et du Paysage, à Blois dans le Loir-et-Cher. Elle entre dans la vie professionnelle en qualité d’architecte paysagiste au sein du Conseil d’architecture de l’urbanisme et de l’environnement de la Sarthe, avant de rejoindre l’atelier d’architecture Ersilie à Guer dans le Morbihan où elle travaillera pendant neuf années. Elle s’installe à Guer en 2006 dans l’ancienne école de La Telhaie.

C’est à cette période de sa vie, que Marie Baldet pratique de plus en plus la natation. Cette discipline sportive l’aide à éloigner les problèmes auxquels elle doit faire face ! Le contact physique avec l’eau devient une révélation, une véritable thérapie et une passion pour elle. En 2017, elle décide de retranscrire son expérience personnelle sur le papier. À travers ses dessins, elle raconte sa métamorphose et en septembre 2022, elle réussit à financer l’édition de son premier ouvrage à 200 exemplaires. Aujourd’hui, elle se consacre exclusivement à son travail d’auteure et au récit graphique et navigue sur deux rivières parallèles, le paysage et l’art, qui parfois se rencontrent…

Les Nuits de la lecture : samedi 20 janvier 2024 à partir de 14h

INFOS PRATIQUES

L’Exposition Corps et métamorphoses – Monotypes originaux de Marie Baldet sera visible jusqu’au vendredi 2 février 2024

Médiathèque, 2 rue de la mairie, Espace du Tilleul à Erdeven (56)

Contact : 02 97 55 63 89 – mediatheque@erdeven.fr

Marie Baldet assure des cours d’arts plastiques auprès de l’association Des carrés ronds : pour les enfants de 6 à 11 ans, le mercredi de 11h30 à 12h30 à Carentoir (56), par groupe de 6 à 12 élèves et à l’association Des mains d’artistes : pour les enfants et adolescents, le mercredi de 14h à 15h15 et de 15h30 à 16h45 à Guer (56), par groupes de 10 à 12 élèves minimum.

