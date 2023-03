Erdeven. Johanne Gicquel et ses Paysâmes au salon du livre

Le salon du livre de Erdeven dans le Morbihan se tiendra dimanche 26 mars 2023 à la salle polyvalente. Il portera sur la thématique du Territoire et les manières dont les auteurs et autrices s’en emparent pour le raconter. Parmi les exposants, l’artiste pluridisciplinaire, ancienne agricultrice biologique, Johanne Gicquel sera présente avec son livre, Paysâmes. Avec ses peintures, ses photographies et ses écrits, elle sensibilise le public et les lecteurs à l’environnement et à la nature, avec l’objectif de les préserver.

Johanne Gicquel est auteure parce qu’elle aime mettre en mots des images et qu’elle aime raconter aussi les images en mots. Elle est aussi photographe et peintre parce qu’elle se reconnaît là « Ce sont mes deux façons de raconter ou de traduire le monde. » Elle fait aussi un peu de poésie, pas mal d’écologie avec beaucoup d’humanité. On dira d’elle qu’elle est une artiste pluridisciplinaire. Pourtant, Johanne Gicquel ne sait pas se définir comme étant une artiste; « Le terme est peut-être trop pédant, trop péteux. Je ne sais pas. Je fais des photos et des illustrations, puis j’écris des livres aussi. » Johanne a gardé une grande modestie, peut-être parce qu’un jour un notaire, rencontré pour des affaires familiales, lui a dit qu’être artiste c’est faire du superflu, que son métier à lui était nécessaire ! Pour conclure brièvement, disons qu’en vérité le métier d’artiste, c’est faire du superflu vital et indispensable, et que Johanne est bien une artiste aux multiples talents.

Johanne Gicquel

Johanne Gicquel a grandi à Saint-Nicolas-des-Eaux dans la vallée du Blavet. C’est là qu’elle passe son enfance et son adolescence car elle vit chez sa grand-mère avec ses oncles qui possèdent un des plus grands élevages de cochons du secteur. Déjà elle juge sévèrement la vie de ses pauvres bêtes sur caillebotis qui grandissent dans un univers carcéral. Elle rêve et espère déjà une agriculture compatible avec la planète. Sensible à la nature et à l’environnement, c’est grâce à la lecture qu’elle se nourrit et qu’elle voyage. Elle fait des études en Sciences de l’Environnement à la faculté de Rennes (35) et décroche une maîtrise spécialisée en environnement littoral.

Pour sa première expérience professionnelle, elle valorise ses compétences en restauration collective biologique dans l’habitat durable, et sensibilise le public aux économies d’eau au sein d’une association de consommateurs. Après des passages auprès de Eaux et Rivières de Bretagne, Inter Bio Bretagne et dans le Réseau Cohérence, elle décide de devenir agricultrice en 2007. Elle s’installe en agriculture biologique à Pluméliau-Bieuzy (56) près de Pontivy. Elle monte son atelier de boulangerie paysanne sur la ferme qu’elle exploite avec son compagnon qui est maraîcher. Pendant dix ans, elle vend des légumes et du pain produits sans pesticides.

En parallèle, elle pratique déjà la photographie. Les secrets pour façonner une bonne pâte, elle les apprend avec Cathy Trémoureux qui tient une ferme citoyenne à Forges de Lanouée (56). Johanne en est persuadée : « Si les consommateurs veulent de bons produits, la production suivra ». Elle s’indigne aussi parce que l’agriculture n’est pensée que pour les hommes et donne un exemple : « Certaines femmes, certes de petites tailles, ne peuvent atteindre les pédales du tracteur, ce qui entraîne un coût supplémentaire pour l’embauche d’un salarié. » D’ailleurs, Johanne quitte Pluméliau-Bieuzy parce qu’elle ne peut pas accéder au foncier. Elle regrette que les agricultrices doivent utiliser la caution de leur mari pour acheter des terres, et que l’on ne soutienne pas sérieusement celles et ceux qui veulent s’installer.

Photos – Dessins -Peintures –



















Johanne Gicquel s’installe ensuite dans le Finistère à Concarneau et ne s’arrête plus d’écrire, de peindre et de photographier. Passionnée par l’art depuis longtemps, elle souhaite désormais parler de nature à travers lui, pour porter haut le respect de la biodiversité parce qu’elle a conscience des enjeux environnementaux. En 2016, elle devient une artiste professionnelle. Elle édite plusieurs livres illustrés sur la nature et sur les paysages intérieurs de Bretagne : Saut(e) dans l’eau, Chante la mer et les 3 volets de Bulles de vie. Elle écrit aussi des contes pour enfants. Elle pratique également la peinture à l’aquarelle. Parce qu’elle aime les gens et les rencontres, elle devient membre de Femmes de Bretagne, ce réseau d’entraide qui a pour vocation de favoriser la création, la reprise et le développement d’entreprises par les femmes. Cette participation devient pour Johanne son nouveau terreau fertile pour perdurer dans son aventure.

Auto portrait qui mêle photographie et peinture

En 2021, Johanne Gicquel compare son expérience personnelle à celle de onze paysannes dans son livre qu’elle titre Paysâmes. Elle décrit ces Bretonnes qui ont épousé les métiers de la terre avec passion, confie leur quotidien avec leurs joies mais aussi avec leurs combats et leurs doutes. L’auteure raconte leur lien au sol, questionne la société à travers le regard de la sociologue Anne Guillou et d’anciennes conseillères en agriculture. Elle met l’humain au centre et laisse parler le cœur. Elle choisit de mêler la poésie aux portraits et d’illustrer avec des images photographiées sans pose, de façon spontanée, les femmes dans leur activité. Le livre raconte 60 ans d’histoire agricole bretonne et la place des femmes dans cette profession. Avec ce livre, un rien de féministe, Johanne revisite aussi sa propre histoire familiale celle d’une longue lignée de cultivateurs morbihannais et celle des femmes de ferme, invisibles la plupart du temps, qui restaient debout à servir la soupe aux hommes assis à table !

Elle a notamment réalisé des ouvrages photos autour de l’eau, une collection de cartes postales. Quand elle participe à de nombreuses expositions de peintures acryliques, d’aquarelles ou de pastels, on retrouve toujours cette orientation vers la botanique. Elle propose des animations en milieu scolaire et des stages auprès des adultes. Son travail incite à la réflexion, « on ne peut pas tous forcément voyager loin, alors regardons et découvrons les richesses de notre propre environnement. »

Aujourd’hui, Johanne Gicquel prépare un second livre, Paysômes, histoire de compléter Paysâmes par un livre au masculin. A force de rencontres et de causeries, le sujet masculin a fini par s’imposer à elle. Plus humaniste que féministe, Johanne a rencontré beaucoup d’hommes sur son chemin qui l’ont inspirée. Si Paysâmes interroge la place faite aux femmes et celle que les femmes s’accordent en agriculture, Paysômes interrogera réciproquement sur les injonctions faites aux hommes. “Il te faudra continuer et produire mon fils », tel était bien l’unique volonté des pères adressée aux fils des paysans d’autrefois…

Johanne Gicquel envisage la sortie de son livre Paysômes courant juin prochain. Et elle exposera ses peintures à Quimper (29) du 3 au 13 juillet 2023.

Salon du livre 2023, dimanche 26 mars 2023 de 10 h à 18 h

Salle polyvalente, rue du Grand large à Erdeven (56)

Johanne Gicquel : 06 95 41 40 27 ou oplurielle@johannegicquel.com

Instagram