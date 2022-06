Saint-Malo. Mystérieuse épave en Rance : Fouille sous-marine de l’épave ZI 24

L’Association pour le développement des recherches en archéologie maritime (ADRAMAR) réalise une campagne de fouille archéologique sous-marine dans l’estuaire de la Rance du 06 juin au 24 juin 2022 sur l’épave dite de la ZI 24, non encore identifiée.

L’épave ZI 24 se situe à 18m de profondeur en amont du barrage de l’usine marémotrice de la Rance à une dizaine de mètres en dehors de la Zone Interdite à la navigation. Déclarée en 1989, elle fait l’objet d’une première expertise en 1996 qui cartographie un alignement de onze canons de dimensions similaires disposés côte à côte et tête-bêche. Trois opérations complémentaires menées en 2011, 2012 et 2021 par l’ADRAMAR poursuivent les investigations et permettent de retrouver, sous le sédiment, du mobilier archéologique et des éléments en bois de l’architecture du navire.

Au cœur de l’histoire malouine et bretonne, l’épave ZI 24 reste à ce jour non identifiée. Pourtant, à l’embouchure de la Rance, elle est un fragment qui relate les activités maritimes et commerciales du port de Saint-Malo. La campagne menée en 2021 a permis de dater l’épave de la seconde moitié du 17e siècle et de préciser l’emprise du site. Le squelette du navire se dessine désormais présentant des formes robustes, une largeur de 8 m et une longueur totale d’environ trente mètres.

La construction massive et solide de l’épave ZI 24, renforcée dans les parties basses, conforte l’hypothèse d’un navire propre à l’échouage. Vaisseau de guerre ou frégate de commerce, l’activité du navire reste donc à déterminer. La poursuite de l’étude architecturale de l’épave permettra de documenter les pratiques architecturales de cette période de transition de la construction navale et de déterminer la fonction du navire. Autant d’informations qui apporteront des éléments pour l’enquête historique concernant l’identification de ce navire par les archives.

A propos de l’ADRAMAR

Acteur majeur de l’archéologie sous-marine, l’Association pour le Développement et la Recherche en Archéologie Maritime (ADRAMAR) est une association loi 1901 créée en 1993 par des archéologues scaphandriers, des universitaires et des bénévoles. Elle a pour mission l’étude, la protection et la mise en valeur des sites archéologiques immergés. Basée en Bretagne, elle intervient sur toutes les côtes françaises et à l’étranger en fonction des projets. L’ADRAMAR remercie l’ensemble des soutiens et partenaires de ces projets et particulièrement la région Bretagne, le conseil départemental d’Ille et Vilaine, la ville de Saint-Malo et le DRASSM (Département des Recherches Archéologiques Subaquatiques et Sous-Marines, Ministère de la Culture) pour leur soutien financier.

