Entretien avec Cécile Ladjali : La nuit est mon jour préféré

Dans La nuit est mon jour préféré, paru chez Actes sud en janvier 2023, Cécile Ladjali campte Tom, un psychiatre israélien.

Parmi ses patients, Hephraïm Steiner, musicien octogénaire qui a passé la seconde guerre mondial enfermé dans une cave à Paris, et Roshan, jeune Palestinienne enceinte mais enfermée dans le déni de sa grossesse tant elle sait qu’elle va être rejetée par sa famille. Se met en place une histoire d’amour entre Tom et Roshan que rendra possible l’intervention d’Hephraïm Steiner. Car ici tous les dialogues, langagier ou non, sont au service de la guérison et de la paix personnelles et collectives. Cécile Ladjali montre avec clarté comment les mots peuvent être un guide dans la nuit des esprits cloitrés…

