Brest en Rouget Noir : la poissonnerie artisanale mobile d’Ophélie

Ophélie est Finistérienne. Elle a 34 ans et habite Daoulas. Son projet : une poissonnerie artisanale, ambulante, dans la rade de Brest qui distribue du poisson de petite pêche locale dans les campagnes environnantes.

“Un jour, je serai poissonnière !” voilà bien une phrase qu’Ophélie ne se répétait pas à 16 ans quand elle fit son premier jour en poissonnerie sur le marché de Meaux après un entretien d’embauche des plus rapides. C’est donc un métier qu’elle a appris « sur le tas », en cherchant un job étudiant il y a maintenant une quinzaine d’années. Ophélie ne pensait ni se retrouver derrière l’étal d’une poissonnerie, ni qu’une passion naîtrait…

Ophélie a appris avec des anciens, et des « bons » comme on dit, les méthodes trad’, la recherche du faire au mieux, en prenant soin du produit… “Poissonnier, notre métier ; le poisson, notre passion”, tout était dit.

A son arrivée à Daoulas, elle a eu un déclic. “Si je monte ma poissonnerie, ça sera ici !” Il lui a semblé invraisemblable qu’il y ait si peu de poissonneries dans ces lieux, fortement chargés d’histoire de la pêche ! Alors, plutôt que de juste continuer à rêver sa poissonnerie idéale, elle décidé de créer la sienne, à son image.

Sa poissonnerie, Ophélie la cogite depuis des années. Elles croient les consommateurs redonnent de l’importance à manger de bons produits locaux, artisanaux, de saison et en circuit court. Et qu’elle pourrait donc proposer des produits du coin avec des conseils culinaires pour les faire découvrir et ainsi soutenir la petite pêche locale en payant au juste prix.

Elle essaye de réfléchir à un format de poissonnerie qui permettrait de travailler en sorte d’avoir le temps de préparer ses produits à la main de façon traditionnelle en évitant les intermédiaires et les journées de 26h, jusqu’à l’épuisement et la perte de passion et de motivation. C’est un des aspects qui l’a conduit à l’idée d’une petite poissonnerie mobile plutôt que d’investir dans un gros commerce qu’il faut rentabiliser.

En Rouget Noir , concrètement c’est :

Une poissonnerie mobile, dans la rade de Brest, qui va là où il y a besoin

Une ½ journée dédiée à la livraison pour les personnes dans l’incapacité ou en difficulté pour se déplacer

Des achats en direct des pêcheurs pour les soutenir au juste prix, ou des criées locales en sélectionnant la petite pêche responsable

Du travail 100% main – tous les poissons seront achetés entiers et mes filets levés à la main, pour des produits au plus frais

Objectif Zéro gâchis – Respecter et Valoriser le produit au maximum – de la transformation de saison avec des produits bio des fermes environnantes, des salaisons et fumaisons (des recettes traditionnelles et innovantes)

Transmettre, quotidiennement et par le biais d’ateliers, les différentes techniques de filetage et de salaison/fumaison

Du soutien aux artisanes et artisans locaux pour l’achat de consommables, goodies, etc



Aujourd’hui, Ophélie a besoin de soutien

Pour la première fois de sa vie, à 34 ans, elle a un peu de sous de côté et elle investit quasiment tout dans cette poissonnerie. Elle aimerait débuter son activité en février 2023 mais il lui manque encore quelques équipements à acheter. Vous pouvez l’aider en faisant un don ici :

