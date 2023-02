Lorient et Guérande exposent les gravures et aquarelles d’Emma Burr

L’Anglaise Emma Burr, tombée amoureuse de la Bretagne il y a une vingtaine d’années, dessine, grave et peint. Pour l’heure, elle expose simultanément une partie de ses œuvres jusqu’au 25 mars 2023 à la galerie Baam de Lorient dans le Morbihan et au musée de la Porte Saint-Michel de Guérande en Loire-Atlantique jusqu’au 26 mars 2023.

Depuis le vendredi 10 février et jusqu’au samedi 25 mars, le collectif artistique Baam de Lorient accueille une sélection d’œuvres issues des aquarelles et linogravures de l’artiste, principalement autour de la thématique du paysage urbain. Emma Burr aime la ville et la dessine avec un mélange unique de poésie et de rigueur. Sur la toile, les blancs font partie intégrante de son travail. Ils sont impeccables et agrémentés de touches de couleur que se démarquent et guident les visiteurs en promenade dans la ville. Celle-ci devient alors un réservoir inépuisable de contemplations insoupçonnées.

Dessine-moi Guérande est l’appellation de l’exposition temporaire Emma Burr que le musée de Guérande accueille depuis le 8 octobre 2022 et qui perdurera jusqu’au dimanche 26 mars 2023. Le musée a travaillé en amont avec la dessinatrice pendant une dizaine de mois sur un mode participatif. Différentes rencontres ont été organisées l’année dernière entre l’artiste et les Guérandais(es) dans des centaines de lieux : marchés, villages, médiathèque, etc. Intimes, insolites ou ordinaires suivant leur charge émotionnelle, une quarantaine d’endroits ont été restitués à travers les dessins et les linogravures de l’artiste. Ce sont ces mêmes lieux que le musée de Guérande fait découvrir en ce moment au public à la manière d’un carnet de voyage, à travers le regard artistique d’Emma Burr.

Emma Burr aime les musées et aussi observer les visiteurs respectueusement et discrètement qui contemplent des œuvres. Ensuite, elle les dessine et les peint pour restituer toute l’émotion captée, ressentie face une œuvre d’art. Elle aime en général dessiner des personnages.

Emma Burr est née en 1971 dans le nord de l’Angleterre, non loin de Manchester. Elle fait d’abord des études d’arts plastiques en Angleterre, puis de graphisme en France. Pendant de nombreuses années, elle se consacre à la peinture, en particulier aux paysages naturels. Elle réalise plusieurs expositions à Paris, où elle décide de s’installer. La Bretagne, elle la connaît pour avoir aimé y venir pendant les vacances. Depuis une vingtaine d’années, elle a découvert le golfe du Morbihan et a élu domicile à Vannes. C’est en Bretagne maintenant qu’elle multiplie les expositions.

Au départ, le paysage urbain et portuaire l’intéresse tout particulièrement, alors, elle s’oriente vers le dessin dans un style proche des bandes dessinées. Elle fait ses premières réalisations à Nantes, à Saint-Nazaire et à Lorient.

En 2014, elle obtient une résidence avec le service animation de l’Architecture et du Patrimoine de la Ville de Lorient. Son objectif est de solliciter les Lorientais pour lui faire découvrir la ville en multipliant les rencontres, que ce soient des lieux connus ou plus atypiques. Elle désire dessiner leur environnement, leurs lieux préférés : les bâtiments, les rues, les monuments, les jardins public, etc. Les portraits de la ville sont ensuite dessinés par Emma Burr et exposés pour devenir Lorient, la ville dessinée. Un atelier dessin est présent au cœur de l’espace d’exposition où les habitants sont invités à participer.

Cette expérience se renouvelle à Vannes avec le service Musées et Patrimoine de la ville en 2017. De septembre 2018 à février 2019, l’exposition à l’hôtel de Limur de Vannes est labellisée par l’État au titre de l’Année européenne du patrimoine culturel 2018, l’art du partage. L’artiste multiplie les techniques graphiques : l’aquarelle, le crayon graphite, le fusain, le pastel et l’encre. Elle réalise parfois des créations en très grands formats. En juin 2018, elle travaille avec Jeunes en ville : des jeunes de 15 à 25 ans avec la mission Patrimoine et la mission Jeunesse de la ville de Saint-Nazaire. “Ces adolescents et jeunes adultes m’ont guidé dans leur ville et dessinaient également lors des balades. Ce projet a donné lieu à l’exposition en 2019 intitulée Ma ville dessinée, où mes dessins accompagnaient les dessins des jeunes”. Depuis ses expositions et ateliers ont lieu partout en Bretagne : à Quiberon (56) ; au centre historique et dans les quartiers et zones plus rurales de Quimper (29) ; à la Maison du patrimoine et dans les médiathèques de l’île D’Arz (56) de septembre à décembre 2021 ; à Sarzeau (56), etc.

Expositions Emma Burr :

Galerie Baam, 26 rue Dubail à Lorient : jusqu’au samedi 25 mars

Du mercredi au samedi de 11 h à 19 h.

Site internet de la galerie : www.baam-lorient.co.

Musée Porte Saint-Michel, rue Saint-Michel à Guérande : jusqu’au dimanche 26 mars

Tél. : 02 28 55 05 05

Site internet de l’artiste : www.eburr.canalblog.com

Instagram : @emmaburr38.