Plongez dans l’univers vibrant d’EIGHTY, les Rennais fusionnant habilement disco, funk, électro et hip-hop pour un voyage dans l’univers des années 1980. Inspirés par l’héritage dansant de Chic, Kool & The Gang ou encore d’artistes actuels comme Jungle, EIGHTY embarque accompagnés de leur énergie dans les joies du dancefloor. Groovy, baby !

Le groupe se compose de Triss (Patrice Arcens) et Did (Didier Menou) au chant, de Pierre Patinec aux claviers et percussions, d’Owen Roussel à la basse, d’Hélie Maujard à la guitare et de Dan Voisin à la batterie, aux machines et à la production. Provenant de groupes expérimentés tels que Success (électro-rock), Buka Tribe (soul/beatbox), et City Kay (reggae-pop), les six musiciens proposent avec EIGHTY un projet aux sonorités entraînantes.

Depuis les deux EPs à succès, Turbodisco et 2032, sortis respectivement en 2019 et 2022, EIGHTY a enchaîné plus d’une centaine de scènes à travers la France, conquérant un public avide de se déhancher sur leur incandescente disco-funk. Ne manquez pas leur dernier morceau, « Right Love », pépite good vibes modernisant le groove, disponible sur toutes les plateformes. Un avant-goût de leur prochain album (sortie prévue en avril 2024), qui promet d’ajouter une nouvelle dimension à leur épopée musicale.

Ecoutez l’album sur les différentes platerformes ici

Membres du groupe

VOISIN Dan / Fondateur du groupe – batterie

Dan Voisin s’illustre en tant que musicien dans divers groupes : PERCUBABA (reggae funk rock) qu’il rejoint en tant que batteur dès sa création en 1997 (plus de 1300 concerts France et étranger) ; STRUPX devenuSTRUP (rock techno) depuis 2003 ; SUCCESS (rock) en 2008 ; MODUL CLUB (live électronique) qu’il crée en 2009. Il réalise plusieurs albums en tant que sonorisateur/réalisateur (Percubaba, StrupX, Zyknotek…). Dan Voisin est également professeur de batterie et de djembé, ingénieur du son dans divers projets, régisseur de tournée et formateur. En 2022, il forme le groupe HUUSH (trio house punk) en compagnie d’Owen Rousselle et Hélie Maujard, deux autres membres de EIGHTY.

ARCENS Patrice – chant

DJ, Beatboxeur, Chanteur. Patrice Arcens débute sa carrière en tant que DJ dans les cafés concerts et clubs de Rennes. C’est à partir de 2009 qu’il intègre son premier groupe en revêtant la casquette de chanteur : Users (hip hop fusion). En 2011, il fonde Bukatribe, groupe dans lequel il chante et compose. Aujourd’hui, il allie projet solo avec M. TRISS (vocal, beatbox et musique assistée par ordinateur) lancé en 2017, collaborations diverses et projet collectif avec EIGHTY qu’il intègre en tant que chanteur en 2018.

MAUJARD Hélie – guitare

Hélie Maujard est musicien depuis 2014. Il fait ses armes avec le groupe Material Vibes dans lequel il chante et joue de la guitare (2014-2016). Il monte un projet par la suite : HÉLIE MITCHELL où il s’illustre en tant que DJ, guitariste et chanteur. En 2019, il rejoint deux groupes: UBIK (rock) et EIGHTY. Il est également le président fondateur de l’association Traquenard dans laquelle il a évolué à plusieurs postes : programmation, communication, production ou encore coordination des bénévoles. En 2022, il forme le groupe HUUSH (trio house punk) en compagnie d’Owen Rousselle et Dan Voisin, deux autres membres de EIGHTY.

MENOU Didier – chant

Didier Menou a suivi des cours particuliers de chant, de solfège, de guitare et des masterclass de gospel pour consolider son expérience en tant que musicien et chanteur. Il a fait partie de nombreux groupes depuis 1997, dont : TahitiBob (funk), Urban Voices (chorale gospel), Users (électrique Hip Hop n’Roll), Bukatribe (quartet vocal soul, hip hop, reggae). Aujourd’hui, il poursuit son chemin avec 3 projets : Quetzal (electroswing) dans lequel il est chanteur et arrangeur ; JAONA (conte humain et musical) où Didier s’illustre en tant que chanteur, machiniste, auteur compositeur et arrangeur ; EIGHTY dans lequel il est chanteur et auteur.

PATINEC Pierre – claviers / samples

Bassiste, claviériste, percussionniste, compositeur, beatmaker, DJ et enseignant. Après une formation musicale du bac au DEM, Pierre Patinec devient professeur de guitare basse et intègre son premier groupe de musique : City Kay. Par la suite, il deviendra membre actif de plusieurs groupes : Eighty, Alan Stivell, Docteur Poulpe,.. A partir de 2011, il se fait également connaître en tant que DJ sous le nom Square P ou Peter Pat. Il est aussi musicien remplaçant dans diverses formations depuis 2010.

ROUSSELLE Owen – basse

Après une formation à l’ESRA Bretagne, Owen débute en tant que technicien son / backliner en 2008. Plongé dans la musique punk et Hardcore à Rennes depuis son enfance, il intègre à la Basse ULTIMHATE (2005-2019), puis RADICAL FAILURE (2013), HARDMIND (2014) et ABUSE (2016). En 2016, il monte le groupe EIGHTY avec Dan Voisin (batteur) pour explorer un univers porté sur le disco punk. En 2022, le groupe HUUSH (trio house punk) est formé en compagnie d’Hélie Maujard et Dan Voisin, deux autres membres de EIGHTY. En parallèle de son expérience de musicien, Owen développe ses compétences de régisseur en accompagnant divers groupes.