UN EFFET MODE À CHÂTELAUDREN-PLOUAGAT LES 20 21 ET 22 MAI 2022

L’Effet Mode est de retour dans les Côtes-d’Armor à Châtelaudren-Plouagat. Porté par le Petit écho de la mode, ce festival fort à la mode présente ses plus beaux atours du 20 au 22 mai 2020. Gratuit et pour tous.

Après une édition annulée, reportée et transformée en édition spéciale “ taillée sur mesure ”, L’Effet Mode de Châtelaudren-Plouagat se remet pleinement en beauté ! Pour cette 9e édition, les défilés et le salon des créateurs font leur retour, accompagnés du concours C’est moi le Patron !, des spectacles en plein air, des performances, des ateliers pour vous mettre en jeu, en scène, vous rhabiller des pieds à la tête.

L’Effet Mode, c’est un festival unique en son genre qui réunit les mondes de la mode et des arts. La programmation fait la part belle à la diversité, à la nouveauté et à l’audace des artistes et créateurs. De l’action culturelle dans un environnement naturel, sans voiture, au bord de l’eau. Le festival se déploie dans tous les espaces intérieurs et extérieurs du Petit Écho de la Mode jusque dans le bourg et les commerces de Châtelaudren-Plouagat

qui vous proposent des “ petits plus ”.

À l’exception des défilés, le festival est gratuit, pour tous les publics, tous les styles. Venez comme il vous plaît, avec ceux que vous aimez, en ce week-end de mai, ce sera du plus bel effet !

Le Petit Écho de la Mode,

Pôle culturel de Leff Armor communauté

2 rue du Maillet

22170 Châtelaudren-Plouagat

Réservations et informations

du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h

Ouverture du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h

02 96 79 26 40 lpem@leffarmor.fr

Retrouvez la saison culturelle sur

www.petit-echo-mode.fr

@PetitEchoMode lpem22 petitechodelamode