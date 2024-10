Rennes. À la découverte d’Edwin, un voyage musical nomade entre rue et studio

À l’approche de la sortie de son premier album Nomade, prévue le 17 octobre 2024, Edwin, un artiste rennais au parcours riche, nous invite à explorer son univers musical. Pour mieux comprendre son identité et qu’il incarne, Unidivers a échangé au sujet de son parcours, ses influences et ses aspirations.

Edwin baigne dans la musique depuis son enfance. À trois ans, il est envoûté par les mélodies de Mozart. Ses parents, conscients de son intérêt, l’orientent rapidement vers une école de musique à Betton, où il développe ses compétences au piano. À sept ans, il commence des cours de piano, mais son enseignante n’insiste pas sur la lecture de partitions. « J’ai toujours joué beaucoup à l’oreille », confie-t-il. Cependant, l’adolescence marque un tournant décisif : il abandonne le piano pour se consacrer au chant et explore de nouveaux horizons musicaux grâce à la guitare, qu’il apprend avec un ami.

La musique d’Edwin s’enrichit d’influences variées, notamment Renaud, Francis Cabrel et Alain Souchon. « J’écoutais Renaud, et j’avais même le bandana rouge autour du cou. » Des artistes francophones comme Yves Jamet et Les Cowboys Fringants ont également façonné son style. Il ajoute : « On m’a dit que mon morceau « La Vadrouille » ressemblait à du Bénabar. »

Une aventure musicale sur les routes

En 2021, après avoir jonglé entre études d’histoire et musique, Edwin prend une décision audacieuse : il abandonne tout pour partir en tournée avec son camping-car. « Ça fait dix ans que je fais de la musique dans la rue à Rennes. Je vais faire les villes de France et d’Europe. » Ce choix lui permet de recevoir des retours positifs et de réaliser qu’il a une carrière musicale à construire.

Il se remémore un concert marquant en Haute-Savoie. « Juste avant ma performance, je me retrouve bloqué sur une route interdite aux véhicules de plus de 6 mètres. J’arrive finalement avec un peu de retard. Malgré le stress, je veux me préparer mais en branchant ma guitare électro-acoustique je ne parvient pas à obtenir de son », raconte-il en énumérant l’enchaînement de malchance. « Après plusieurs essais un boulon tombe sous la terrasse. En essayant de le récupérer, je me blesse à l’oreille. Malgré ça, je monte sur scène avec une oreille ensanglantée et livre l’un des meilleurs spectacles de ma vie. Le public chante avec moi, et je récolte 150 euros dans mon chapeau. C’était incroyable, le yin et le yang existent vraiment ! »

Un premier album riche en collaborations et en émotions

Son nouvel album aborde des thèmes d’amour, de voyage et d’engagement politique, fruit de collaborations enrichissantes avec des musiciens talentueux : Alexis Bouvier au piano, Samy Viennet à la basse, Antoine Guégan à la batterie, Kévin Rousseau au piano, Charlotte Sonnois au violon, Amélia Mambo à l’alto, Sébastien Dufay au violoncelle, Hugues Appert au saxophone, Matthieu Roblot à la trompette et Adrien Mélingue au trombone. « C’était quelque chose de très spécial, de voir un bébé en phase d’accouchement », raconte-t-il au sujet des sessions d’enregistrement.

Edwin partage sa chanson préférée de l’album : « L’Aventurier désabusé ». « J’en suis très fier. J’ai déjà partagé ce texte sur les réseaux, et les retours ont été excellents. Je trouve que c’est un texte un peu plus abouti et mieux écrit que les autres. La composition est exceptionnelle, avec le piano, les riffs de guitare électrique, l’harmonica et la mélodie de guitare sèche. Ce morceau me touche particulièrement. »

Pour l’avenir, Edwin nourrit de grandes ambitions. Il espère obtenir l’intermittence du spectacle, ce qui lui permettrait de vivre pleinement de sa passion. « Si je peux aujourd’hui passer ma vie dans la musique, je le ferai. »

Son parcours, riche en expériences et en émotions, reflète la passion et l’engagement qu’il met dans sa musique. Avec son nouvel album, il aspire à toucher un public plus large et à partager ses histoires à travers ses mélodies. Ne manquez pas l’occasion de découvrir son univers lors de ses concerts, où il continue de faire vibrer les cœurs.

Voici quelques dates de ses prochains concerts :