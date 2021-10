CIDRE GRATUIT À L’ECOMUSÉE DE LA BINTINAIS DE RENNES

L’Écomusée de la Bintinais organise le dimanche 21 novembre un après-midi entièrement consacré au cidre. Les visiteurs pourront découvrir les secrets de cette boisson originaire du Pays basque. Cidre au pressoir dimanche 21 novembre 2021 de 14h à 19h. Un rendez-vous privilégié avec la pomme et le cidre. Gratuit.

L’automne, ses couleurs, ses odeurs et saveurs si particulières ! Un fruit symbolise cette palette de sens en éveil : la pomme et plus précisément son précieux nectar : le cidre qui tient une place de choix dans la mémoire de la région.

Lieu de mémoire pour les pratiques et savoirs d’antan, l’écomusée vous convie à une démonstration de pressurage de fruits, issus de ses vergers conservatoires où pommes à couteau, cerises et poires à cuire y ont trouvé refuge. Parmi les variétés sauvegardées des dizaines ont vocation à constituer le fameux cidre. Au début du 20e siècle, le département d’Ille et Vilaine produisait plus de cidre que tout autre département français !

Au programme : présentation des variétés cidricoles conservées à l’écomusée, démonstration de pressurage des pommes, et dégustation de cidres avec la maison cidricole de Bretagne.

Toutes les étapes de la chaîne de fabrication du cidre seront expliquées lors des démonstrations au pressoir :

– ramassage et mûrissement des pommes,

– broyage des fruits et préparation du pressoir,

– pressurage,

– mélanges de variétés de pommes à cidre : douces, amères, acides – explication du processus de fermentation

– dégustation du cidre “pur-jus”…

Pour prolonger l’immersion, rendez-vous dans le cellier du musée où le visiteur découvrira une projection sur la fabrication du cidre…

À 16h, projection ciné-rencontre du film “Les origines de la pomme ou le jardin d’Éden retrouvé” en présence de Catherine Peix réalisatrice du film (2010 – 53 min. – Krikor films)

Écomusée de la Bintinais

route de Châtillon-sur-Seiche

35200 RENNES

02 99 51 38 15 ecomusee-rennes@rennesmetropole.fr site

Informations pratiques

Temps fort proposé le dimanche 21 novembre de 14h à 19h. Gratuit

Accès

– ligne 61 direction Noyal-Châtillon arrêt “Hill Bintinais”

– à pied depuis la station triangle – ligne a

COVID-19

Pour tous les visiteurs de plus de 12 ans et 2 mois, l’accès à l’écomusée se fait uniquement via un pass sanitaire numérique ou papier (le QR code devra être lisible) qui devra justifier soit

– d’un schéma vaccinal complet + 7 jours

– d’un résultat négatif à un test PCR ou antigénique ou autotest supervisé de moins de 72h

– d’un certificat de rétablissement datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois

PUBLICS SCOLAIRES

Tous les accompagnateurs ainsi que les élèves de plus de 12 ans et 2 mois sont soumis au pass sanitaire.

RAPPEL

Les salles d’expositions sont fermées le midi (entre 12h et 14h).

TARIFICATION

L’accès à l’exposition permanente et au parc est gratuit pour tous les visiteurs.

L’accès à l’exposition temporaire est payant :

Plein tarif : 4 €

Demi tarif : 2 €

(groupes adultes, demandeurs d’emploi…)

Gratuit pour les moins de 26 ans et les étudiants

PROGRAMME AGENDA DES MOIS À VENIR