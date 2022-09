Rennes. Inauguration du pôle Simone Veil le 17 septembre

Le pôle éducatif Simone-Veil a ouvert à la rentrée 2022 à La Courrouze. Samedi 17 septembre 2022 inauguration officielle à 10 h 30 du Pôle éducatif Simone-Veil, 10 rue Elise-Deroche.

Nouvel équipement publique dédié à l’éducation, à l’enfance et à la petite enfance, il réunit, dans un bâtiment unique en son genre, une crèche, une école primaire (maternelle et élémentaire), un centre de loisirs et un pôle d’éducation physique et sportive. Il a demandé un investissement de 21,3 millions d’euros financés par la Ville de Rennes. La Caf a participé à son financement à hauteur de 658 600 euros.

Les locaux du groupe scolaire :

le pôle maternelle : 7 classes, 3 ateliers, 2 dortoirs, une salle de motricité et les blocs sanitaires enfants/adultes associés.

le pôle élémentaire : 9 classes, 4 ateliers et les blocs sanitaires enfants/adultes associés.

le pôle éducation physique et sportive

le pôle d’activités servant au CALM et au Centre de Loisirs, salle de motricité (mutualisée entre le groupe scolaire et la crèche), locaux techniques et de rangement des fournitures scolaires, blocs sanitaires, bureaux, salle des maîtres, bibliothèque centre de documentation,

le pôle restauration et locaux du personnel.

Les locaux de la crèche :

les locaux communs (hall dédié à la crèche, bureaux, salle de repos du personnel…).

l’accueil collectif composé de 4 unités (associées par 2).

les locaux d’activité (salle de motricité, local prêt/jeux, 2 ateliers, pièce d’eau et salle de réunion destinée, notamment, aux rencontres des assistantes maternelles).

les locaux logistiques.

Des espaces extérieurs :

une cour pour le pôle maternelle

une cour pour le pôle élémentaire

un jardin pour la crèche

une cour à vocation sportive.

Des locaux partagés entre le groupe scolaire et la crèche

l’accueil,

les locaux du personnel

les locaux techniques.

Le coût global d’opération s’élève à 19 080 000 € TTC (valeur mars 2017).



Le parti architectural expliqué par Brenac & Gonzalez :

« Comme une enceinte protectrice, l’ensemble du rez-de-chaussée est habillé d’un parement en pierre, en référence aux murs existants des bâtiments des anciennes cartoucheries. Le projet s’inspire de son site et s’inscrit ainsi dans son histoire.

Les étages supérieurs sont revêtus de cadres verticaux métalliques aux épines dorées. L’ensemble de l’enveloppe supérieure est ainsi assuré par une même écriture architecturale, qui unifie le bâtiment et développe une véritable perméabilité entre les espaces intérieurs et extérieurs.

La façade Sud s’ouvre sur un hall traversant, qui donne accès au groupe scolaire et à la crèche. Ce hall se prolonge par la transparence d’une galerie centrale qui dessert et met en scène le cœur du projet.

La façade Nord permet un accès indépendant à l’EPS et son terrain de sports extérieur, situé en belvédère au dernier étage.

Les toitures partiellement paysagées sont en grandes parties occupées par les cours (sportives) de l’école élémentaire.

Les cours seront structurées en sous-espaces par une composition paysagère pour faciliter la diversité des activités et autoriser en extérieur des jeux calmes ou des activités plus dynamiques et pédagogiques. »



Crédit photos : Brenac et Gonzalez