UN ECLAT DANS LE NOIR DE PIERRE ET MYRIAM CABON : LA LUMIERE BRILLE DANS LES TENEBRES

Présentation

« J’ai ressenti tout à coup une immense douleur. Une douleur qui m’a traversé le corps, qui a fait exploser mes os, qui a coupé mes nerfs. Une douleur muette.

Ce concert, j’y pensais depuis des mois. Un jour de novembre 2015, notre destin a basculé. Nous venions à peine de nous rencontrer, nous étions jeunes, nous avions

soif de vivre. Ce soir-là, des hommes en noir étaient pressés de tuer.

Plus que moi, c’est ma mémoire qui est résiliente. Elle a effacé, ou flouté, tout ce que je ne voulais pas voir du Bataclan. L’attaque, les hurlements, le sang, les assassins.

Il a suffi d’une balle pour sectionner ma moelle épinière et couper mes jambes. Une seule. Mon corps n’est pas mort, non, il est immobile.

À deux, nous sommes entrés dans un monde que nous ne connaissions pas, celui du handicap. Nous ne savons pas à quoi demain ressemblera, mais une chose est sûre :

nous souhaitons vivre plus fort. Rien n’est plus comme avant mais nous voulons ressentir, expérimenter, vibrer. Comme les autres. »

Le témoignage inspirant d’un couple pour faire suite aux attentats du 13 novembre 2015.

Myriam et Pierre Cabon ont créé Wheeled World, le média de l’aventure pour tous. Engagés sur le terrain, ils invitent les personnes en situation de handicap comme les valides à oser vivre intensément.

Rencontre avec Myriam et Pierre Cabon

À l’occasion de la sortie de son nouvel ouvrage “Un éclat dans le noir” aux éditions Fayard, venez rencontrer Myriam et Pierre Cabon dans notre café littéraire le Jeudi 16 Décembre à 18h pour une rencontre exceptionnelle.