DURABL. LIVRAISON VERTE DE PRODUITS EN VRAC, BIOS ET CONSIGNÉS EN RÉGION RENNAISE

DurabL est la nouvelle épicerie en ligne écoresponsable de l’agglomération rennaise. Les produits sont majoritairement bios et locaux, livrés en vrac dans des contenants consignés et par des transports écologiques. Les fondateurs espèrent aider à démocratiser la consommation zéro déchet.

Nicolas Robin et Roderic Vo Van Qui ont lancé le magasin en ligne DurabL le 10 février 2021. Épicerie salée ou sucrée, produits d’hygiène ou boissons… On y trouve non loin de 300 produits, majoritairement locaux et bios. Ils sont vendus en vrac, dans des sachets kraft ou des contenants consignés à 80 centimes. La livraison est effectuée par Urby, grâce à des vélos ou véhicules à faible niveau d’émission, et les contenants sont récupérés lors de la livraison suivante.

Les cofondateurs de DurabL se sentent concernés par les problèmes environnementaux depuis de nombreuses années, en particulier par les déchets plastiques. « Ce n’est pas du tout normal de faire ses courses, de cuisiner un plat et de se retrouver avec une poubelle à moitié remplie d’emballages plastiques », explique Roderic Vo Van Qui.

Nicolas Robin et Roderic Vo Van Qui, fondateurs de DurabL, avec les premières commandes

Nicolas Robin et Roderic Vo Van Qui se sont tournés vers le zéro déchet depuis plusieurs années. « Ça demande une organisation très particulière. Je faisais mes courses à vélo, j’avais un énorme sac à dos avec des contenants en verre emballés dans des t-shirts pour prévenir de la casse. C’était lourd, parfois je ne trouvais pas ce que je cherchais au marché et ça prenait beaucoup de temps » se souvient Roderic Vo Van Qui. Le magasin DurabL a pour but de rendre le Zéro Déchet plus accessible et d’éviter de telles contraintes décourageantes.

Tous les contenants sont consignés

Le système de consigne est simple pour les consommateurs. Peu importe le contenant, le montant de la consigne est fixé à 80 centimes. Dans les coulisses, DurabL gère trois formes différentes de consigne. Certains produits sont reçus en vrac et reconditionnés dans des bocaux en verre par DurabL. Certains fournisseurs récupèrent et lavent eux-mêmes leurs contenants, à l’image des pots de miel, confitures, ou bouteilles de cidre. Enfin, DurabL accompagne les fournisseurs qui n’ont pas l’infrastructure nécessaire afin de nettoyer les contenants. « Notre prestataire de livraison verte nous héberge dans son entrepôt (à Vern-sur-Seiche). Nous pourrons stocker les contenants consignés des producteurs qui ne peuvent pas les laver et les envoyer d’un coup au prestataire de lavage » explique Roderic Vo Van Qui.

Quelle différence avec les solutions existantes ? Ecorennais, notamment, propose déjà des livraisons écoresponsables de produits locaux, bios et en vrac. Cependant, les clients ont le choix entre des contenants en verre ou en plastique lorsqu’ils commandent du vrac. « Toute initiative qui va dans le sens du zéro déchet est géniale. Nous voulons banaliser le retour à la consigne, mais nous avons une vraie volonté de ne pas proposer de plastique pour les produits alimentaires. Pour des raisons de santé, oui, mais aussi parce que le plastique absorbe les couleurs et les odeurs. Au bout d’un moment, il va falloir jeter le contentant et le remplacer » explique Roderic Vo Van Qui. Tous les contenants proposés par DurabL sont consignés, même les boissons. « Jeter une bouteille en verre, c’est comme si vous jetiez votre mug après votre café du matin parce que vous l’avez fini. Ça n’a pas de sens, et ce sont des produits qui nécessitent beaucoup de ressources naturelles. »

Le plastique est uniquement utilisé afin de contenir les produits ménagers. Les bidons sont alors faits à partir de plastique recyclé et recyclable. Les sachets en papier kraft, pour leur part, sont de fabrication française et proviennent de forêts gérées durablement. Le consommateur peut les composter lui-même ou les rendre à DurabL qui s’en chargera. Ces choix s’inscrivent dans la logique de « remettre en place le modèle de consigne de nos grands parents et le démocratiser. »

Pour le moment, DurabL ne propose pas de produits frais. Les conditions de conservation nécessitent une logistique plus compliquée, entre contenants réfrigérés et une gestion des stocks précise afin d’éviter le gâchis. « On ne veut pas se retrouver à devoir livrer des produits qui commencent à s’abîmer, ce qui arrive souvent lorsqu’on fait ses courses en ligne » explique Roderic Vo Van Qui. Si l’intérêt est au rendez-vous, les cofondateurs ne ferment pas la porte à une livraison de produits frais à l’avenir.

Roderic Vo Van Qui à l’entrepôt

Les premières commandes envoyées

Le principe de DurabL repose sur la livraison, mais un click & collect est possible à l’entrepôt. Il n’est recommandé par les cofondateurs que s’il s’agit d’un trajet déjà prévu et non spécifique à la commande. Aujourd’hui, la livraison est assurée dans les communes de Rennes, Chantepie, Cesson-Sévigné, Saint-Grégoire et Vern-sur-Seiche.

Pourquoi s’installer en région rennaise ? Nicolas Bodin est né à Saint-Brieuc et sa famille vit en Bretagne. Roderic Vo Van Qui, de son côté, vient de Montpellier mais venait souvent en Bretagne. « Il y a un lien fort avec les éléments en Bretagne, et beaucoup plus d’appétence pour le respect de l’écologie » se réjouit Roderic Vo Van Qui. Deux semaines et demie après l’ouverture du magasin, DurabL se développe tranquillement. Une trentaine de commandes ont déjà été passées.

DurabL, livraison de produits en vrac

15 Z.A Les Mottais, 35770 Vern-sur-Seiche

Site Internet

Page Facebook

Compte Instagram