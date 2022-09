Du Roazhon Park au stade Charléty : L’équipe rennaise du Cauchemar de Séville à Paris

Le 17 mai 2022, au Roazhon Park, devait s’achever la partie rennaise de l’aventure donquichottesque du Cauchemar de Séville, performance de Massimo Furlan pour 16 habitantes et habitants complices.

Trois années de préparation, de rebondissements et d’efforts récompensées par le triomphe du spectacle devant 2 000 spectateurs venus commémorer le quarantième anniversaire de cette tragédie sportive nationale.

Le spectacle vivant est, par essence, un objet fragile… Ce soir-là, les planètes se sont alignées, nos joueurs ont pu interpréter leur rôle dans les meilleures conditions face à un public entièrement déterminé à conjurer le sort, faisant finalement de ce souvenir collectif douloureux un moment de fête et de partage, et l’une des plus belles pages de l’histoire des Tombées de la Nuit.

Et voici qu’une nouvelle page s’ouvre : conquise par le spectacle, l’équipe artistique de Nuit Blanche venue de Paris a invité nos 16 complices à se produire au stade Sébastien Charléty ce 1er octobre, à l’occasion des 20 ans de l’événement. Bel épilogue pour une belle épopée collective.

Samedi 1 octobre 2022

21:00 > 23:30

Stade Charléty, 99 Bd Kellermann, Paris

Gratuit

Tout public

