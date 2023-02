Douarnenez. Le film Bonne Conduite de Jonathan Barré en salles le 26 avril 2023

Parce qu’il est né dans le Finistère et qu’il aime y revenir, le réalisateur Jonathan Barré a choisi ce département breton comme lieu de tournage de son troisième film, Bonne Conduite, dont la sortie nationale est prévue le 26 avril 2023. Déjà à l’affiche des deux premières comédies du réalisateur, Grégoire Ludig et David Marsais sont à nouveau à l’affiche de cette nouvelle comédie policière.

Le réalisateur, producteur et scénariste Jonathan Barré, originaire de Quimper, a choisi de poser ses caméras dans la ville de Douarnenez pour le décor de sa comédie policière, Bonne conduite. Le film se déroule un peu partout dans le Finistère, département que le réalisateur affectionne tout particulièrement. L’équipe du tournage s’est retrouvée à Brest, à Audierne et sur l’Île de Sein, lieu du premier jour du tournage, le 11 mai 2022, avec une quarantaine de techniciens du cinéma. Une journée mémorable pour ceux qui ont fait la traversée du continent à l’île, à bord du ferry côtier l’Enez Sun.

Île-de-Sein

Dans ce nouveau long métrage, Jonathan Barré retrouve ses fidèles comédiens Grégoire Ludig et David Marsais, le duo Palmashow, et Tchéky Karyo, acteur de la Trilogie Belle et Sébastien (2013-2018), pour les rôles principaux. Le réalisateur a également choisi de travailler avec l’actrice Laure Calamy, connue dans la série télévisée Dix pour cent et récompensée du César de la meilleure actrice en 2020 pour le film Antoinette dans les Cévennes.

Le tournage s’est achevé le 6 juillet 2022 et sortira au cinéma le 26 avril 2023.

Le pitch ? Des stagiaires pour la récupération de points de permis ont quelques accidents de voiture. Le commandant Kervella (David Marsais) et le capitaine Giordano (Grégoire Ludig) enquêtent avec toute leur perspicacité. Pauline Cloarec (Laure Calamy) est quant à elle formatrice dans un centre de récupération de points, mais elle a une méthode bien particulière pour faire respecter le code de la route et de la prévention routière… La nuit, elle devient une serial killeuse et assassine les pires chauffards qu’elle rencontre sur son lieu de travail le jour.

David Marsais, Jonathan Barré et Grégoire Ludvig



Tchéky Karyo

Laure Calamy, dans Antoinette et les Cévennes

Quimperois de naissance, Jonathan Barré (1983) grandit dans le Finistère à Douarnenez. Avant de devenir réalisateur pour le cinéma, il fait ses débuts en qualité de producteur pour la télévision, mais aussi en tant qu’acteur en 2011. Il produit une émission de 192 sketches de une à cinq minutes créée par le duo comique Palmashow, Grégoire Ludig et David Marsais, Very Bad Blague. Il participe à deux court-métrages, Julius et Lost in Montreux, puis à une quinzaine d’émissions pour les chaînes de télévisions, entre 2011 et 2019. Parmi elles, En famille (la famille Le Kervelec), Nos chers voisins, La Petite Histoire de France, La Folle Soirée du Palmashow (1, 2 et 3).

Jonathan Barré

Il réalise son premier film au cinéma, La Folle Histoire de Max et Léon, en 2016. Ce premier long métrage signera le début de sa collaboration cinématographique avec Grégoire Ludig et David Marsais du duo Palmashow. À leurs côtés, Alice Vial. La comédie franco-belge, sur la thématique de la Seconde Guerre mondiale, remportera le trophée de la première œuvre du Film français.

Jonathan Barré réalise réalise avec les mêmes acteurs masculins Les Vedettes, six ans plus tard. Daniel, un chanteur raté, travaille dans un magasin d’électroménager. Prêt à tout pour rembourser ses dettes et se retrouver sous le feu des projecteurs, il utilise Stéphane, un collègue naïf et prétentieux, pour participer à des jeux télévisés…